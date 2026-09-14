Brnjac: Nije istina da HDZ ne želi razgovore o ilegalnom otpadu u Bruxellesu

Hrvatska eurozastupnica Nikolina Brnjac (HDZ) danas je putem svog Instagram profila demantirala tvrdnje eurozastupnika Gordana Bosanca (Možemo) da su se Europska pučka stranka (EPP) i HDZ „jako puno trudili da osiromaše“ raspravu u Europskom parlamentu o ilegalnom otpadu, odnosno trudili su se da do nje ne dođe, objavio je ured zastupnice u ponedjeljak.

„Nije točno da EPP odnosno HDZ ne želi da se u Europskom parlamentu razgovara o ilegalnom otpadu. Upravo suprotno, EPP tu temu sustavno stavlja na europski stol kroz dva mandata“, poručila je Brnjac.

Istaknula je da je u svibnju prošle godine, na inicijativu EPP-a, u Europskom parlamentu održana rasprava o zajedničkom europskom pristupu borbi protiv organiziranog okolišnog kriminala, s posebnim fokusom na ilegalni promet opasnog otpada, uz sudjelovanje i Europola i Eurojusta.

„Zato EPP i sada smatra da ovakvom ozbiljnom europskom problemu prekograničnog kriminala s otpadom treba pristupiti kao problemu cijele Europske unije“, rekla je Brnjac.

Dodala je kako će slučaj ilegalnog odlaganja otpada u Gospiću biti dio te rasprave, istaknuvši da je važno spriječiti da se takav kriminal događa bilo gdje u Hrvatskoj ili Europskoj uniji. “Ilegalni prekogranični promet otpada ozbiljan je europski problem. Zato je potreban zajednički europski odgovor i suradnja država članica kako bi se takav kriminal spriječio”.

Bosanac je prethodno, govoreći o predstavci građana Gospića vezanoj uz ilegalno odlaganje opasnog otpada, rekao da su se „europski pučani odnosno HDZ jako trudili da osiromaše tu debatu, odnosno da do nje ne dođe“, stoji u priopćenju.

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