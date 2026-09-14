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Brnjac: Nije istina da HDZ ne želi razgovore o ilegalnom otpadu u Bruxellesu

Piše HINA,
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Brnjac: Nije istina da HDZ ne želi razgovore o ilegalnom otpadu u Bruxellesu
Zagreb: Dolazak članova HDZ-a na zajedničku sjednicu Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a | Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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Nije točno da EPP odnosno HDZ ne želi da se u Europskom parlamentu razgovara o ilegalnom otpadu. Upravo suprotno, EPP tu temu sustavno stavlja na europski stol kroz dva mandata, rekla je Nikolina Brnjac

Hrvatska eurozastupnica Nikolina Brnjac (HDZ) danas je putem svog Instagram profila demantirala tvrdnje eurozastupnika Gordana Bosanca (Možemo) da su se Europska pučka stranka (EPP) i HDZ „jako puno trudili da osiromaše“ raspravu u Europskom parlamentu o ilegalnom otpadu, odnosno trudili su se da do nje ne dođe, objavio je ured zastupnice u ponedjeljak.

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„Nije točno da EPP odnosno HDZ ne želi da se u Europskom parlamentu razgovara o ilegalnom otpadu. Upravo suprotno, EPP tu temu sustavno stavlja na europski stol kroz dva mandata“, poručila je Brnjac.

Istaknula je da je u svibnju prošle godine, na inicijativu EPP-a, u Europskom parlamentu održana rasprava o zajedničkom europskom pristupu borbi protiv organiziranog okolišnog kriminala, s posebnim fokusom na ilegalni promet opasnog otpada, uz sudjelovanje i Europola i Eurojusta.

 „Zato EPP i sada smatra da ovakvom ozbiljnom europskom problemu prekograničnog kriminala s otpadom treba pristupiti kao problemu cijele Europske unije“, rekla je Brnjac.

Dodala je kako će slučaj ilegalnog odlaganja otpada u Gospiću biti dio te rasprave, istaknuvši da je važno spriječiti da se takav kriminal događa bilo gdje u Hrvatskoj ili Europskoj uniji. “Ilegalni prekogranični promet otpada ozbiljan je europski problem. Zato je potreban zajednički europski odgovor i suradnja država članica kako bi se takav kriminal spriječio”.

Bosanac je prethodno, govoreći o predstavci građana Gospića vezanoj uz ilegalno odlaganje opasnog otpada, rekao da su se „europski pučani odnosno HDZ jako trudili da osiromaše tu debatu, odnosno da do nje ne dođe“, stoji u priopćenju.

*Priopćenja u ovoj rubrici objavljuju se u izvornom obliku bez uredničkih intervencija.

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