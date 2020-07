Brođanina bliski kontakti mole da laže: Kažu mi 'nisi me vidio'

'Posljednjih dana me malotko nazvao da me pita kako sam, većina mi šalje poruke 'Nismo bili zajedno' ili 'Nisi me vidio', kako ih ne bi naveo kao bliske kontakte nakon povratka sa svadbe', priča Brođanin

<p>Redakciji portala <a href="https://sbplus.hr/slavonski_brod/zivot/koronavirus/zovu_i_mole_da_ih_ne_navedem_kao_bliske_kontakte.aspx#.XwGVLigzZPZ" target="_blank">SBplus </a>samoinicijativno se javio jedan Brođanin, nakon objave članka o novozaraženima u Brodsko-posavskoj županiji. On je, naime, bio jedan od gostiju svadbe održane 26. lipnja, nakon koje su se mnogi zarazili korona virusom, točnije najmanje ih je 26 zaraženih upravo s tog slavlja.</p><p>Na njoj su bili stranci, gosti iz cijele Hrvatske, od Slavonije, Kvarnera do Dubrovnika, a uzvanik koji se obratio medijima kaže kako je trenutačno 'u samoizolaciji' i kako bi trebao večeras saznati rezultate testiranja. </p><p>Novinarima je savjetovao da bi bilo zanimljivo problematizirati pritisak koji se vrši na ljude koji su potencijalno zaraženi korona virusom.</p><p>- Pritisak dolazi najčešće upravo od prijatelja i poznanika. Posljednjih dana me malotko nazvao da mi pruži podršku ili pita kako sam, većina mi šalje poruke 'Nismo bili zajedno' ili 'Nisi me vidio', kako ih ne bi naveo kao bliske kontakte nakon povratka sa svadbe. To je tužno i krajnje neodgovorno - kazao je Brođanin koji je želio ostati anoniman, naglasivši kako nije usamljen u takvom 'tretmanu' bližnjih jer i desetero drugih ljudi koje poznaje, a kojima je zbog istog događaja određena samoizolacija, prolazi isto.</p><p>- Zbog vlastite komocije netko je spreman ugroziti zdravlje drugih. Nemam nikakve simptome pa se nadam negativnom nalazu, ali ovaj period svakako će mi ostati u pamćenju po lošem zbog takvog tuđeg ponašanja - dodaje on.</p><h2>Epidemiolozi: Virus 'slobodno kola', nemojte davati lažne iskaze</h2><p>Na savjesno ponašanje i odgovornost, kako prema sebi, tako i prema drugima, pozvali su na jutrošnjoj konferenciji za medije članovi Stožera civilne zaštite Brodsko-posavske županije i stručnjaci na čijim je leđima već tjednima teret borbe s epidemijom - ravnatelj Opće bolnice, Josip Samardžić i epidemiolog te ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo BPŽ, <strong>Ante </strong>Cvit<strong>k</strong>ović.</p><p>Upozorili su, pritom, kako im lažni iskazi o kontaktima, onemogućavaju 'pratiti' put virusa i detektirati sve koji bi njime mogli biti inficirani, a samim time ga i prenositi dalje. Činjenica da, po prvi put od proglašenja izvanrednog stanja borbe protiv virusa COVID-19, virus 'slobodno kola' populacijom županije, dovoljno govori o tomu da stvari pomalo izmiču ljudskoj kontroli.<br/> </p>