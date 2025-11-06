Obavijesti

News

Komentari 1
UKLJUČIT ĆE SE DORH I SOA

Brodogradilište prijavilo ljude iz MORH-a! 'Radili su protiv interesa Republike Hrvatske'

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Brodogradilište prijavilo ljude iz MORH-a! 'Radili su protiv interesa Republike Hrvatske'
Foto: ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA - Boris Scitar/PIXSELL

U priopćenju Brodogradilište navodi kako se prijava odnosi na pojedince iz Ministarstva obrane RH u provedbi ugovora o gradnji obalnih ophodnih brodova, projekta od strateškog značaja za obrambeni sustav i sigurnost Republike Hrvatske

Brodogradilište specijalnih objekata d.o.o. (BSO) podnijelo je kaznenu prijavu DORH-u i SOA-i zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela protiv Republike Hrvatske, sukladno odredbama Glave XXXII. Kaznenog zakona.

U priopćenju Brodogradilište navodi kako se prijava odnosi na pojedince iz Ministarstva obrane RH u provedbi ugovora o gradnji obalnih ophodnih brodova, projekta od strateškog značaja za obrambeni sustav i sigurnost Republike Hrvatske.

- Tijekom višegodišnje provedbe projekta uočene su radnje koje na čudan, nelogičan i teško objašnjiv način djeluju protiv interesa Republike Hrvatske i njenih obrambenih snaga, te nanose izravnu štetu BSO-u kao izvođaču, ali i obrambenom sustavu u cjelini.
BSO smatra svojom dužnošću upozoriti na okolnosti koje upućuju na moguće postupanje suprotno nacionalnim interesima i načelima transparentnog upravljanja državnim resursima - navode.

NE IDE U ZATVOR SKANDAL! U Splitu s 2 promila pregazio pješaka i pobjegao! Dobio je rad za opće dobro
SKANDAL! U Splitu s 2 promila pregazio pješaka i pobjegao! Dobio je rad za opće dobro

- Podnošenje kaznene prijave nije usmjereno protiv institucija Republike Hrvatske, već je motivirano isključivo potrebom da se zaštite pravni i gospodarski interesi društva te javni interes i sigurnost Republike Hrvatske - dodaju.

U Brodogradilištu u potpunosti vjeruju u profesionalnost i neovisnog DORH-a i drugih nadležnih tijela te će u cijelosti surađivati s njima tijekom izvida i istrage.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Huligani su tjerali i čovjeka koji je 1991. branio Vukovar: 'Branio sam svoju domovinu Hrvatsku'
ZNAČI LI IM TO IŠTA?

Huligani su tjerali i čovjeka koji je 1991. branio Vukovar: 'Branio sam svoju domovinu Hrvatsku'

Marko Veselinović iz splitske Prosvjete je 1991. kao policajac branio Vukovar. Smireno je razgovarao sa crnokošuljašima koji su upali na priredbu, nije ih se bojao. Želio je zaštititi djecu
Nicolierova majka uoči pogreba: Ne želim zastave HOS-a, BBB-a, Torcide, Tigrova. Ovo je sprovod
SPROVOD U ČETVRTAK

Nicolierova majka uoči pogreba: Ne želim zastave HOS-a, BBB-a, Torcide, Tigrova. Ovo je sprovod

Obitelj je posebno naglasila da ne želi navijačke zastave, bengalske baklje ni obilježja udruga ili navijačkih skupina poput BBB-a, Torcide, Armade, Tigrova, HOS-a, Paukova ili Gromova
Sa službenog YouTubea Sabora uklonjena snimka skandaloznog okruglog stola o Jasenovcu...
GOVORILI DA JE TO BIO RADNI LOGOR...

Sa službenog YouTubea Sabora uklonjena snimka skandaloznog okruglog stola o Jasenovcu...

Okrugli stol pod nazivom "Znanstveni pristup istraživanju žrtava Jasenovca" održan je 28. listopada, održavanje ovog događaja u Saboru odmah je izazvalo brojne kritike...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025