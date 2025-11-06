Brodogradilište prijavilo ljude iz MORH-a! 'Radili su protiv interesa Republike Hrvatske'

Brodogradilište specijalnih objekata d.o.o. (BSO) podnijelo je kaznenu prijavu DORH-u i SOA-i zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela protiv Republike Hrvatske, sukladno odredbama Glave XXXII. Kaznenog zakona.

U priopćenju Brodogradilište navodi kako se prijava odnosi na pojedince iz Ministarstva obrane RH u provedbi ugovora o gradnji obalnih ophodnih brodova, projekta od strateškog značaja za obrambeni sustav i sigurnost Republike Hrvatske.

- Tijekom višegodišnje provedbe projekta uočene su radnje koje na čudan, nelogičan i teško objašnjiv način djeluju protiv interesa Republike Hrvatske i njenih obrambenih snaga, te nanose izravnu štetu BSO-u kao izvođaču, ali i obrambenom sustavu u cjelini.

BSO smatra svojom dužnošću upozoriti na okolnosti koje upućuju na moguće postupanje suprotno nacionalnim interesima i načelima transparentnog upravljanja državnim resursima - navode.

- Podnošenje kaznene prijave nije usmjereno protiv institucija Republike Hrvatske, već je motivirano isključivo potrebom da se zaštite pravni i gospodarski interesi društva te javni interes i sigurnost Republike Hrvatske - dodaju.

U Brodogradilištu u potpunosti vjeruju u profesionalnost i neovisnog DORH-a i drugih nadležnih tijela te će u cijelosti surađivati s njima tijekom izvida i istrage.