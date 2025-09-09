Obavijesti

ANTONIJA PEROŠ

Brodom HRM-a u NATO operaciji po prvi puta zapovijeda žena!

Piše HINA,
Foto: Ministarstvo obrane

Zapovjednik Hrvatske ratne mornarice, kontraadmiral Damir Dojkić istaknuo je da je sudjelovanje u NATO-ovoj operaciji potpore miru „Sea Guardian“ od velikog je značaja za Hrvatsku ratnu mornaricu (HRM)

Iz splitske vojne luke Lora u utorak je ispraćen 12. hrvatski kontingent (HRVCON) koji će na raketnoj topovnjači  "Vukovar" sudjelovati u NATO-operaciji "Sea Guardian," a po prvi puta brodom će zapovijedati žena - poručnica bojnog broda Antonija Peroš.

- U operaciji na središnjem Sredozemlju sudjelovat će 32 pripadnika HRM-a, a po prvi put brodom će zapovijedati žena – poručnica bojnog broda Antonija Peroš - izvijestilo je Ministartstvo obrane RH (MORH).

Zapovjednik Hrvatske ratne mornarice, kontraadmiral Damir Dojkić istaknuo je da je sudjelovanje u NATO-ovoj operaciji potpore miru „Sea Guardian“ od velikog je značaja za Hrvatsku ratnu mornaricu (HRM), prvenstveno jer nam omogućava unaprijediti naše operativne sposobnosti.

- Pored 12. kontingenta, u ovom trenutku se u NATO aktivnosti, u sastavu stalne protuminske skupine SNMCMG2, nalaze i naše kolege, tim protuminskih ronitelja Flote HRM-a. Sve je ovo pokazatelj naše spremnosti sudjelovanja u kolektivnoj obrani te doprinosa miru i sigurnosti. Znanja i vještine potrebne za zadaću imate te stoga nimalo ne sumnjam u uspješnost vašeg sudjelovanja. Kao i uvijek do sada budite potpora jedni drugima - rekao je zapovjednik HRM-a kontraadmiral Dojkić.

Zapovjednik 12. HRVCON-a kapetan korvete Dino Čobo rekao je kako su provedene  sve planirane pripreme.

- Tijekom priprema pripadnici kontingenta pokazali su zavidnu razinu profesionalnosti, predanosti i odricanja - istaknuo je Čobo. Dodao je kako će se u provedbi zadaće  prvenstveno voditi  računa o sigurnosti broda i posade.

U sklopu operacije „Sea Guardian“ u dijelu nazvanom „Focused Operation“ (FOCOPS 25-5), kontingent će biti usmjeren na stvaranje cjelovite pomorske situacijske slike, ističe MORH. Raketna topovnjača  „Vukovar“ iz sastava Flote HRM-a četvrti se put upućuje u ovu operaciju.

Brod je dužine 45 metara i širine 8,9 metara i dostiže brzinu od 28 čvorova. Namjena broda je nanošenje raketnih udara po protivničkim brodovima te topničko djelovanje po ciljevima u zraku, na moru i na kopnu. Naoružan je s osam protubrodskih raketa RB-15B, pramčanim topom Bofors Mk1 57 mm i dva krmena protuzračna topa SAKO ZU 23 mm. Opremljen je i dvjema puškostrojnicama PKT za blisku zaštitu.

