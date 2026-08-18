Brodsko-posavska županija: Policija provjerava provođenje postupaka javne nabave

Policija u sjedištu Brodsko-posavske županije provjerava provođenje postupaka javne nabave, priopćila je u utorak ta županija nakon što su iz državnog odvjetništva, ne otkrivajući razloge, potvrdili da policija po njihovu nalogu provodi izvide.

"Službenici Policijske uprave Brodsko-posavske danas su u Brodsko-posavskoj županiji radi provjere provođenja postupaka javne nabave. Brodsko-posavska županija otvorena je za suradnju s nadležnim tijelima te će tijekom postupanja staviti na raspolaganje svu potrebnu dokumentaciju i informacije", naveli su u priopćenju.

Pritom ističu da su "postupci javne nabave provedeni transparentno temeljem važećih zakonskih i podzakonskih propisa" te da će i nadalje odgovorno postupati u okviru svojih ovlasti.

"O svim relevantnim informacijama vezanim uz navedeno Brodsko-posavska županija pravodobno će i transparentno izvještavati javnost putem svoje mrežne stranice i službenih društvenih mreža", dodaju u priopćenju.

Zamjenik županijske državne odvjetnice u Slavonskom Brodu Davor Smoljan ranije je potvrdio da su policijski službenici ušli u zgradu županijske uprave u utorak u jutarnjim satima po nalogu Županijskog državnog odvjetništva.

Policijski istražitelji, kako se doznaje, iz sjedišta županije izuzimaju dokumentaciju, a još nije poznato o kojim je točno slučajevima riječ.

Prije tjedan dana, 10. kolovoza, policija je izvide provodila i u zgradi Uprave grada Slavonskog Broda, a točnije informacije o tome jesu li i što pronašli, novinari još nisu dobili.