Broj ilegalnih migranata raste, u odnosu na lani za 31 posto

Lani je u nezakonitom ulasku i boravku u Hrvatskoj otkriveno 4.808 ilegalnih migranata, što je povećanje od 6,9 posto u odnosu na 2016., no u ovoj godini, do 30. rujna, to povećanje u odnosu na 2017. iznosi čak 31 posto, rečeno je u četvrtak na sjednici Vlade koja je usvojila Izvješće o provedbi Strategije integriranog upravljanja granicom RH za prošlu godinu.

Najbrojniji u ilegalnim prelascima su državljani Afganistana, kojih je u prošloj godini zatečeno 965 i čine 20 posto svih nezakonitih migranata koji su prešli hrvatsku granicu, naveo je državni tajnik u MUP-u Žarko Katić.

Drugi po brojnosti su državljani Kosova, a potom državljani Turske.

Najčešći načini nezakonitih prelazaka su pješice preko kopnene granice, izbjegavanjem granične kontrole, skrivanjem u motornim vozilima ili u teretnim vagonima vlakova.

- Značajnu ulogu imaju i krijumčari te je broj kaznenih djela nezakonitog prebacivanja preko državne granice povećan čak za 57 posto - istaknuo je Katić.

Krajem prošle godine aktivirana je i nova ruta kretanja migranata preko BiH čemu je razlog, rekao je, prije svega kvalitetna zaštita granične crte između Hrvatske i Srbije te Hrvatske i Crne Gore.

- Hrvatska promptno reagira na sve ove promjene koje se događaju i jača svoje administrativne i tehničke kapacitete u nadzoru državne granice, odnosno vanjske granice EU i kvalitetno surađuje sa susjednim zemljama u razmjeni podataka - naglasio je Katić.