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Razorni potresi

Broj mrtvih u Venezueli raste: Poginulo više od 1400 ljudi, još uvijek tragaju za preživjelima

Piše HINA,
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Broj mrtvih u Venezueli raste: Poginulo više od 1400 ljudi, još uvijek tragaju za preživjelima
Foto: MIGUEL MEDINA

Broj smrtno stradalih u dva razorna potresa u Venezueli popeo se iznad 1400 u subotu, dok su strane spasilačke službe počele pristizati u zemlju, a vlasti nastavile potragu za preživjelima u najteže pogođenim obalnim područjima

Novi podaci o žrtvama objavljeni su nakon što su spasioci prošli područje La Guaira i dijelove Caracasa, dok su obitelji i volonteri proveli dane izvlačeći preživjele i tijela iz ruševina, često se žaleći na nedostatak opreme i ograničenu prisutnost državnih službi. Dužnosnici su rekli da je više od 1600 stranih spasioca pristiglo i da su dodatne službe na putu, uz rastući međunarodni odgovor na dva potresa koja su pogodila zemlju u srijedu i izazvala stotine naknadnih podrhtavanja. U obalnoj državi La Guairi stanovnici su rekli da je odgovor na katastrofu bio neujednačen te da su neki ljudi kopali kroz ruševine zgrada rukama u potrazi za nestalim rođacima.

Predsjednik parlamenta Jorge Rodriguez rekao je državnoj televiziji da se broj smrtnih slučajeva popeo na 1430. Rekao je da su tisuće ljudi ozlijeđene, da su obitelji premještene u skloništa i da se pomoć distribuira diljem pogođenih zona, posebno u La Guairi.

Također je rekao da vlasti i dalje prate učestala naknadna podrhtavanja tla, naglasivši razornost dvaju potresa i poteškoće s kojima se suočavaju spasilačke službe koje rade u teškim uvjetima.

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Diljem regije postupno se obnavlja pristup električnoj energiji. Elektroenergetska mreža Venezuele, oslabljena dugogodišnjim manjkavim ulaganjima i gospodarskim sankcijama, redovito se suočava s problemima, što dovodi do dnevnih, po nekoliko sati dugačkih nestašica električne energije u nekim regijama.

Iako je vlada rekla da su stotine ljudi nestale ili zarobljene, venezuelska oporba govori o više od 55.000 nestalih.

Američki geološki institut procijenio je da je moguće da u potresu magnituda 7,2 do 7,5 kao što su bila dva potresa u Venezueli život izgubi više od 10.000 ljudi.

To ove potrese smješta među najrazornije potrese u Latinskoj Americi u posljednjih sto godina.

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