Broj poginulih u poplavama Nepalu premašio 600, više od 2000 nestalih

Više od trećine tijela žrtava pronađeno je desetke kilometara od zone katastrofe u okrugu Chitwan, na jugu zemlje blizu granice s Indijom. U Kini se broj žrtava povećao za dva na sedam, dok je broj nestalih pao s 558 na 554, izvijestila je državna novinska agencija Xinhua. Ukupni broj poginulih u Nepalu i Kini sada iznosi 623.

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Pokretanje videa... VIDEO Nepal nakon katastrofe | Video: 24sata/Reuters

Prema vlastima s obje strane, više od 2500 ljudi još uvijek se vodi kao nestalo, a Nepal izvještava o znatno većem broju, 1924, uključujući 517 stranih državljana. Nepalska vojska pojačala je operacije potrage i spašavanja, ali se suočava s velikim teškoćama, uključujući debele slojeve blata i ljude zarobljene u planinskim tunelima. Blato otežava slijetanje i polijetanje helikoptera u pogođenim područjima, uključujući Temure, Syabrubesi i Mailung, rekao je u petak u Battar Bazaru u pokrajini Bagmati glasnogovornik vojske Raja Ram Basnet.

Foto: ATHIT PERAWONGMETHA/REUTERS

Četrnaest spasilačkih helikoptera trenutno djeluje u regiji, a napori spašavanja su intenzivirani, rekao je Basnet. Nepalsko tijelo za upravljanje katastrofama priopćilo je da je do petka navečer spašeno više od 4400 ljudi. Prema službenim podacima objavljenim u subotu ujutro, do sada je spašeno 149 stranih državljana.

Ljudi zarobljeni u planinskim tunelima

Tuneli u planinskoj regiji dodatna su prepreka, rekao je Basnet, a ljudi su zarobljeni unutra. Do petka ujutro iz tunela su spašene samo četiri osobe, rekao je, dodajući da se smatra da ih je mnogo više ostalo unutra.

Na videosnimkama se vidi kako spasioci iz tunela hidroelektrane izvlače dvojicu radnika prekrivenih blatom koji su preživjeli. Spasioci su ih na leđima prenijeli do helikoptera. Napore spašavanja vjerojatno će otežavati i jaka kiša u Nepalu, rekao je u subotu novinar agencije dpa. Dijelovi Azije još su uvijek u sezoni monsuna, koja obično traje do rujna. Kineski meteorolozi također su prognozirali kišu za vikend.

Foto: ATHIT PERAWONGMETHA/REUTERS

Kineska državna televizija prikazala je u subotu ujutro timove za potragu koji rade kroz ruševine i blato u jugozapadnom Tibetu. Stručnjaci su rekli da je urušavanje ledenjaka u Nepalu moglo izazvati katastrofu u srijedu, šaljući ogromne količine vode niz riječnu dolinu i uništavajući granični prijelaz Gyirong između Nepala i Kine. Prijelaz se nalazi na glavnoj ruti za trgovinu i turizam između dviju zemalja.

Kineski spasilački timovi i dalje su zabrinuti zbog jezera koje se formiralo iznad Gyironga nakon poplava. Probijanje brane od blata i krhotina moglo bi izazvati još jedan val vode koji se spušta u dolinu. No Chen Hanxiao, voditelj tima koji prati lokaciju, rekao je da je opasnost znatno smanjena jer voda već prirodnim putem isteče iz jezera, objavila je kineska državna televizija.

Nepalu potrebna pomoć u tehničkim područjima, a ne u potrazi i spašavanju - ministar

Nepalski ministar vanjskih poslova Shisir Khanal rekao je da Katmanduu treba strana pomoć u područjima kao što su spašavanje ljudi zaglavljenih u tunelima, otvaranje prometnih i komunikacijskih usluga na mjestima gdje su mostovi uništeni, identifikacija mrtvih tijela, testiranje DNK i skladištenje tijela na dulje vrijeme.

Foto: ATHIT PERAWONGMETHA/REUTERS

- Već smo podnijeli zahtjeve za takve specijalizirane usluge i tehničku pomoć u područjima gdje nemamo dovoljno stručnosti i tehničkog znanja - rekao je Khanal kasno u petak.

Od divovskih susjeda Indije i Kine, među kojima je ova siromašna himalajska zemlja, zatraženo je otvaranje mostova kako bi se ponovno otvorio rani promet i komunikacija u području pogođenom katastrofom.

Ranije u petak nepalsko ministarstvo vanjskih poslova reklo je da Katmandu za sada može samostalno upravljati naporima spašavanja i odbilo je strano sudjelovanje. Upitan o tom stavu svoje vlade, Khanal je rekao da nema potrebe za pomoći u općoj potrazi i spašavanju koju provode nepalski spasioci. "Mislimo da nema potrebe za ponavljanjem ovoga", rekao je.

Prema podacima Crvenog križa, katastrofa moguće pogodila čak 93.000 ljudi

Stanovnici Nepala pohrlili su u bolnice u glavnom gradu Kathmanduu, očajnički tražeći svoje bližnje. Novinari agencije AFP primijetili su plakate s fotografijama i imenima nestalih izvješene na zidovima.

Foto: ATHIT PERAWONGMETHA/REUTERS

Prema podacima Crvenog križa, ova je katastrofa možda pogodila čak 93.000 ljudi. Dok se izgledi za pronalazak preživjelih smanjuju, spasilačke ekipe ulažu dodatne napore kako bi doprle do pogođenih područja, gdje nastala šteta otežava dostavu hrane i vode.

Sve se to odvija uz rizik od novih poplava. Ova bujica leda i blata stvorila je golema jezera koja prijete prelijevanjem ili pucanjem nasipa, a jedno od njih predstavlja izravnu prijetnju spasilačkim ekipama.

U četvrtak su akcije spašavanja, kako s nepalske, tako i s kineske strane, bile prekinute zbog upozorenja na moguća klizišta, no ta su upozorenja naknadno ukinuta.

Na samoj granici nepalska je vojska locirala preživjele zarobljene u tunelu hidroelektrane Trishuli te pokušava provesti njihovo izvlačenje.

- Angažirana su dva helikoptera, no operacija je otežana jer je teško locirati ulaze u tunel - izjavio je za AFP glasnogovornik vojske Raja Ram Basnet.

Foto: ATHIT PERAWONGMETHA/REUTERS

Oko 350 radnika s gradilišta i lokalnih stanovnika prebačeno je na sigurno, dodao je, no više od stotinu ih je i dalje odsječeno. Buddhan Tamang kaže da je preživio samo zato što se nalazio u tunelu kada je voda naglo nadrla.

- Sve službenike koji su radili na drugoj strani voda je odnijela - rekao je za AFP muškarac kojeg su helikopterom spasili u četvrtak, nakon 24 sata.

Smješteno na Himalaji, područje Nepala pogođeno ovom tragedijom inače privlači planinare i alpiniste iz cijelog svijeta. Također je riječ o mjestu hodočašća za hinduse i tibetanske budiste. Indijka koja je hodočastila oko svete planine Kailash na Tibetu ispričala je za AFP da je odron blata odnio dva od tri autobusa u kojima se nalazila njezina skupina od 57 hodočasnika.

- Odjednom nas je zahvatila nekakva magla ili dim koji je sve prekrio - rekla je 46-godišnja Sivaranjani Muthunathan, pokazujući snimku koju je mobitelom zabilježila dok je bujica odnosila kolonu vozila.

Poplave i odroni česta su pojava tijekom monsunske sezone – između lipnja i rujna – u Nepalu, na Tibetu i diljem Južne Azije. Znanstvenici tvrde da klimatske promjene povećavaju njihov intenzitet i učestalost.