Broj poginulih u požaru u Domu za starije u Tuzli porastao na 13

Crni bilans katastrofalnog požara koji je poharao Dom za starije osobe u Tuzli nastavlja rasti. Sinoć u 23:01, u Klinici za anesteziologiju i reanimatologiju Sveučilišnog kliničkog centra (SKC) Tuzla, preminula je još jedna štićenica doma, čime se ukupan broj žrtava popeo na tragičnih 13. Vijest je produbila tugu koja se nadvila nad gradom od utorka navečer, kada je vatrena stihija progutala gornje katove zgrade i odnijela živote najranjivijih.

Tuzla je zavijena u crno, a četverodnevna žalost svjedoči o razmjerima tragedije koja je potresla cijelu regiju. Dok se obitelji opraštaju od svojih najmilijih, a preživjeli bore za život, polako se slaže mozaik stravične noći i postavljaju bolna pitanja o odgovornosti.

Dramatični prizori od utorka navečer duboko su se urezali u sjećanje svjedoka. Malo prije 21 sat, plamen je suknuo iz prozora na sedmom katu Doma za starije. Ubrzo je cijelo područje bilo obasjano rotirkama vatrogasnih vozila, policije i hitne pomoći.

Foto: Mersiha Bajric/REUTERS

Na mjesto događaja upućene su sve raspoložive snage, policajci iz svih tuzlanskih postaja, timovi za brze intervencije, te profesionalne vatrogasne postrojbe iz Tuzle, Srebrenika, Lukavca, Kalesije i Živinica. Počela je nadljudska borba za svaki život.

Evakuacija je bila iznimno zahtjevna. Prema riječima zapovjednika Vatrogasne postrojbe Tuzla Jasmina Jahića, 60 štićenika i zaposlenika evakuirano je stubištem jer je korištenje dizala u takvim uvjetima strogo zabranjeno zbog opasnosti od nestanka struje. Spasioci su se borili s gustim, otrovnim dimom.

Pokretanje videa... 00:57 Vatra je gutala Dom za starije u Tuzli: 'Zašto ste najteže pacijente stavili na 5. i 6. kat?! | Video: 24sata/reuters

- Svaka intervencija ostavlja posljedice, pogotovo kada ima stradalih. Kada vršite evakuaciju bespomoćnih, nepokretnih ljudi, veoma je teško i svakom vatrogascu će ova intervencija ostati u sjećanju - poručio je zapovjednik Jahić.

Mediji u BiH su ogorčeni i pitaju se tko je i na osnovu koje logike odlučio da teško bolesne ljude smjeste na više katove zbog čega je evakuacija bila teška i gotovo nemoguća.

Foto: PIXSELL/

U ovoj teškoj intervenciji i sami spasioci su stradali. Ukupno je 10 vatrogasaca zatražilo liječničku pomoć, a ozlijeđena su i tri policajca. Ozlijeđeni su prevezeni u SKC Tuzla, gdje su medicinski timovi, pojačani dodatnim osobljem, započeli borbu za njihove živote. Prema posljednjim informacijama, na bolničkom liječenju je još 13 osoba, šest muškaraca i sedam žena. Troje pacijenata nalazi se na Klinici za anesteziologiju, od kojih je jedan na respiratoru. Ostali su raspoređeni na klinikama za plućne i interne bolesti te urologiju i uglavnom su stabilno. Većina ozljeda posljedica je trovanja dimom.

Korisnicima s ugroženih katova pripadnici Službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla pružili su medicinsku pomoć, nakon čega su smješteni na niže katove ustanove | Foto: Profimedia

Obdukcije su potvrdile da je uzrok smrti kod prvih 11 žrtava bilo gušenje, odnosno trovanje ugljikovim monoksidom. Jedno tijelo pronađeno je potpuno pougljenjeno. U jeku tragedije, ravnatelj doma Mirsad Bakalović podnio je ostavku iz moralnih razloga.

- Sve te ljude poznajem i zaista mi je teško. Nakon svega što sam vidio, odlučio sam se na ostavku - izjavio je za Fenu.

Dok istraga traje, sumnja se da su uzrok požara mogle biti dotrajale električne instalacije, na što su neki, prema izjavama svjedoka, i ranije upozoravali. Očevid su obavili vještaci elektro struke i protupožarne zaštite, a njihovi će nalazi biti ključni za utvrđivanje točnog uzroka i eventualne odgovornosti. U međuvremenu, preostali korisnici doma smješteni su na niže katove, a o njima brinu timovi Crvenog križa i psiholozi, dok se traži adekvatno rješenje za njihov trajni smještaj.