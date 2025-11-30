Broj poginulih u požaru u Hong Kongu porastao je na 146!

Broj žrtava razornog požara koji je prošlog tjedna zahvatio stambeni kompleks Wang Fuk Court u Hong Kongu ponovno je porastao. Lokalni mediji navode da je dosad pronađeno 146 mrtvih. Zadnji podaci su govorili o 128 poginulih.

Podsjetimo, radi se o najsmrtonosnijem požaru u Hong Kongu od 1948., kada je 176 ljudi poginulo u požaru skladišta. Zgrada s osam tornjeva, u kojoj živi više od 4.600 ljudi, bila je u fazi obnove, obavijena bambusovim skelama i zelenom mrežom. Policija je izjavila da je uhitila tri dužnosnika građevinske tvrtke zbog sumnje na ubojstvo iz nehaja zbog korištenja nesigurnih materijala, uključujući zapaljive pjenaste ploče koje su blokirale prozore. Vatrogasci su istaknuli kako očekuju da će operacija potrage i spašavanja u još uvijek tinjajućem kompleksu biti završena u petak, do 9 sati ujutro no nestale i dalje traže. Nakon izbijanja požara 279 ljudi se vodilo kao nestalo.

Spasioci su se borili s intenzivnom vrućinom, gustim dimom, urušavanjem skela i krhotina dok su se trudili doći do stanovnika za koje se strahuje da su zarobljeni na gornjim katovima kompleksa.

Većina žrtava pronađena je u dva tornja u kompleksu, dok su vatrogasci pronašli preživjele u nekoliko preostalih zgrada. Policija je, inače, uhitila dva direktora i inženjerskog konzultanta tvrtke Prestige Construction, koja je više od godinu dana obnavljala zgrade.

"Imamo razloga vjerovati da su odgovorne strane tvrtke bile krajnje nemarne, što je dovelo do ove nesreće i uzrokovalo nekontrolirano širenje požara", istaknula je policijska nadzornica Eileen Chung.