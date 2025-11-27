Obavijesti

VATRA POD KONTROLOM

Broj poginulih u požaru u Hong Kongu porastao na 75 ljudi: 'Uzrok je krajnji nemar...'

Broj poginulih u požaru u Hong Kongu porastao na 75 ljudi: 'Uzrok je krajnji nemar...'
Foto: Amr Alfiky

Kineske tvrtke najavile su donacije žrtvama požara, među njima su proizvođači automobila Xiaomi, Xpeng i Geely, dobrotvorna zaklada osnivača Alibabe Jacka Maa te Tencent

Vatrogasci su stavili u četvrtak pod kontrolu veliki požar u hongkonškom stambenom kompleksu u kojemu je poginulo najmanje 65 osoba, a uzrok je možda "krajnji nemar" građevinske tvrtke koja je koristila nesigurne materijale. Više od 24 sata otkako je požar izbio, vatrogascima je još uvijek teško doprijeti do stanovnika koji su možda zarobljeni na gornjim katovima stambenog kompleksa Wang Fuk Court zbog intenzivne vrućine i gustog dima. Gotovo 300 osoba smatraju se nestalima. 

Bolnica u Hong Kongu potvrdila je najnovije podatke o najmanje 65 mrtvih i 70 ozlijeđenih.

Gusto naseljen kompleks u sjevernom okrugu Tai Po ima 2000 stanova raspoređenih u osam blokova s preko 4600 ljudi u gradu koji se suočava s kroničnim nedostatkom priuštivog stanovanja.

Reagirajući na najsmrtonosniji požar u Hong Kongu u 77 godina, izvršni upravitelj John Lee rekao je da će vlada osnovati fond od 300 milijuna hongkonških dolara (38,6 milijuna američkih dolara) za pomoć stanovnicima.

Kineske tvrtke najavile su donacije žrtvama požara, među njima su proizvođači automobila Xiaomi, Xpeng i Geely, dobrotvorna zaklada osnivača Alibabe Jacka Maa te Tencent.

Policijski službenici su pretražili zgradu tvrtke zadužene za održavanje kompleksa u četvrtak prijepodne te zaplijenili dokumente koji spominju Wang Fuk Court, objavili su lokalni mediji. Tvrtka nije odmah odgovorila na zahtjev za komentarom.

"Imamo razloga vjerovati da je odgovorna tvrtka bila krajnje nemarna, što je dovelo do ove nesreće i prouzročilo nekontrolirano širenje požara, što pak je rezultiralo brojnim žrtvama", rekla je Eileen Chung, inspektorica hongkonške policije.

Trojica muškaraca iz građevinske tvrtke, od kojih dvojica direktora i jedan inženjerski konzultant, uhićeni su zbog sumnje na ubojstvo iz nehaja, dodala je.

Mnogi stanovnici su na društvenim mrežama kritizirali nemar i rezanje troškova koje smatraju uzrokom požara. Jedan video prikazuje nekoliko građevinskih radnika kako puše na skeli od bambusa oko jednog od blokova tijekom renovacije.

Skele od bambusa su temelj tradicionalne kineske arhitekture, ali ih je vlada u Hong Kongu od ožujka počela postupno uklanjati zbog sigurnosnih razloga.

Kineski predsjednik Xi Jinping je pozvao na "sveopće napore" kako bi se požar ugasio i minimizirale žrtve i gubici, prenijela je državna kineska televizija CCTV.

