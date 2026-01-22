Obavijesti

TIJELA PRONAŠLI U OLUPINI

Broj poginulih u sudaru vlakova u Španjolskoj porastao na 45

Broj poginulih u sudaru vlakova u Španjolskoj porastao na 45
Foto: Susana Vera

Broj poginulih u teškoj željezničkoj nesreći na jugu Španjolske porastao je na 45 nakon što su tijela još dvojice muškaraca pronađena u olupini, izvijestila je u četvrtak regionalna vlada Andaluzije

Vjeruje se da su muškarci dvije osobe koje su se i dalje vodile kao nestale nakon nesreće, koja se dogodila kad su se dva brza vlaka sudarila blizu Adamuza u nedjelju navečer. Tek treba doći do službene identifikacije tijela koju će provesti Institut za forenzičku medicinu u Cordobi.

Olupinu vlaka i dalje se pretražuje za slučaj da ima još žrtava.

Službeno se kao ozlijeđeno vode 123 osobe, od toga je 31 i dalje u bolnici. Šest osoba nalazi se na intenzivnoj njezi, prenijele su na X-u andaluzijske hitne službe. Nijedna osoba nije u životnoj opasnosti.

Ovo je prva nesreća brzih vlakova u Španjolskoj koji voze ondje od 1992. godine. 

JOŠ JEDNA KATASTROFA Nova željeznička tragedija u Španjolskoj: Strojovođa mrtav, 20 ozlijeđenih kod Barcelone
Nova željeznička tragedija u Španjolskoj: Strojovođa mrtav, 20 ozlijeđenih kod Barcelone

Vlak na putu iz Malage prema Madridu vozio je brzinom od 205 kilometara na sat kada su mu zadnja tri vagona iskliznula s pruge i prešla na susjedni kolosijek. U tom trenutku je iz suprotnog pravca naišao drugi vlak iz Madrida pri brzini od 210 kilometara na sat.

Do sudara pored mjesta Adamuz došlo je na ravnom području, a oba vlaka vozila su manje od dopuštenih 250 kilometara na sat.

