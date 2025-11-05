Brzina vjetrova tajfuna je iznosila 130 kilometara na sat s naletima vjetra brzine do 180 kilometara na sat dok se odmicao od zapadne obale Filipina, prema najnovijim podacima agencije
Broj poginulih zbog tajfuna na Filipinima se popeo na 66
Broj poginulih zbog tajfuna Kalmaegija na Filipinima se popeo na 66, objavila je nacionalna agencija za upravljanje katastrofama u srijedu, dodajući da se 26 osoba vodi kao nestale te da je raseljeno njih preko 430.000. Objavljeno je i da je deset osoba ozlijeđeno u poplavama i drugim nesrećama koje je prouzročio tajfun Kalmaegi dok je vremenski sustav donio obilne kiše u 24 pokrajine u glavnim filipinskim regijama Luzon, Visayas i Mindanao.
Brzina vjetrova tajfuna je iznosila 130 kilometara na sat s naletima vjetra brzine do 180 kilometara na sat dok se odmicao od zapadne obale Filipina, prema najnovijim podacima agencije.
Kretao se u smjeru sjever-sjeverozapad pri brzini od 25 kilometara na sat, a očekuje se da će napustiti Filipine kasno u srijedu ili u četvrtak u smjeru Vijetnama, dodala je agencija.
Četrdeset devet smrtnih slučajeva odnosi se na pokrajinu Cebu, koja je teško pogođena poplavama, rekla je agencija za katastrofe.
Smrti su prouzročene utapanjem, klizištima i padom krhotinama, dodao je ured za civilnu zaštitu (OCD).
Jedanaest smrti, izazvanih poplavama i padom krhotina, zabilježeno je u regiji otoka Negros i pokrajinama Capiz, Bohol, Leyte i južni Leyte.
U južnoj pokrajini Agusan del Sur, šest osoba je ubijeno u padu vojnog helikoptera raspoređenog radi procjene štete koju je tajfun prouzročio, dodao je OCD.
Ukupno je 706.549 osoba u 24 pokrajine pogođeno tajfunom, uključujući 436.911 njih koji su morali napustiti svoje domove, objavila je agencija.
U tijeku je obnova opskrbe strujom, no većina pogođenih područja je i dalje djelomično ili posve bez električne energije, a naročito u teško pogođenim pokrajinama Cebu, južni Leyte i Negros Occidental.
Preko 30 letova je otkazano u srijedu, a gotovo 3000 putnika je zaglavilo u lukama, rekla je obalna straža.
Meteorološka služba je kazala da se druga tropska ciklona približava Filipinima de da se očekuje da će doći do zemlje do petka navečer ili u subotu. Očekuje se da će tropska depresija ojačati te bi mogla postati supertajfun tijekom vikenda.
Filipine u prosjeku pogađa oko 20 tropskih ciklona svake godine. Jedna od najsnažnijih oluja koja je ikada pogodila zemlju je bio supertajfun Haiyan u studenom 2013., koji je usmrtio više od 6300 osoba.
