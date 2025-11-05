Obavijesti

News

Komentari 0
VJETROVI OD 130 KM/H

Broj poginulih zbog tajfuna na Filipinima se popeo na 66

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Broj poginulih zbog tajfuna na Filipinima se popeo na 66
5
Foto: ELOISA LOPEZ/REUTERS

Brzina vjetrova tajfuna je iznosila 130 kilometara na sat s naletima vjetra brzine do 180 kilometara na sat dok se odmicao od zapadne obale Filipina, prema najnovijim podacima agencije

Broj poginulih zbog tajfuna Kalmaegija na Filipinima se popeo na 66, objavila je nacionalna agencija za upravljanje katastrofama u srijedu, dodajući da se 26 osoba vodi kao nestale te da je raseljeno njih preko 430.000. Objavljeno je i da je deset osoba ozlijeđeno u poplavama i drugim nesrećama koje je prouzročio tajfun Kalmaegi dok je vremenski sustav donio obilne kiše u 24 pokrajine u glavnim filipinskim regijama Luzon, Visayas i Mindanao.

Brzina vjetrova tajfuna je iznosila 130 kilometara na sat s naletima vjetra brzine do 180 kilometara na sat dok se odmicao od zapadne obale Filipina, prema najnovijim podacima agencije.

Kretao se u smjeru sjever-sjeverozapad pri brzini od 25 kilometara na sat, a očekuje se da će napustiti Filipine kasno u srijedu ili u četvrtak u smjeru Vijetnama, dodala je agencija.

Četrdeset devet smrtnih slučajeva odnosi se na pokrajinu Cebu, koja je teško pogođena poplavama, rekla je agencija za katastrofe.

Smrti su prouzročene utapanjem, klizištima i padom krhotinama, dodao je ured za civilnu zaštitu (OCD).

Jedanaest smrti, izazvanih poplavama i padom krhotina, zabilježeno je u regiji otoka Negros i pokrajinama Capiz, Bohol, Leyte i južni Leyte.

IZAZVAO TORNADO Tajfun Bualoi poharao Vijetnam, poginulo je najmanje 11 ljudi
Tajfun Bualoi poharao Vijetnam, poginulo je najmanje 11 ljudi

U južnoj pokrajini Agusan del Sur, šest osoba je ubijeno u padu vojnog helikoptera raspoređenog radi procjene štete koju je tajfun prouzročio, dodao je OCD.

Ukupno je 706.549 osoba u 24 pokrajine pogođeno tajfunom, uključujući 436.911 njih koji su morali napustiti svoje domove, objavila je agencija.

U tijeku je obnova opskrbe strujom, no većina pogođenih područja je i dalje djelomično ili posve bez električne energije, a naročito u teško pogođenim pokrajinama Cebu, južni Leyte i Negros Occidental.

Preko 30 letova je otkazano u srijedu, a gotovo 3000 putnika je zaglavilo u lukama, rekla je obalna straža.

Meteorološka služba je kazala da se druga tropska ciklona približava Filipinima de da se očekuje da će doći do zemlje do petka navečer ili u subotu. Očekuje se da će tropska depresija ojačati te bi mogla postati supertajfun tijekom vikenda.

Filipine u prosjeku pogađa oko 20 tropskih ciklona svake godine. Jedna od najsnažnijih oluja koja je ikada pogodila zemlju je bio supertajfun Haiyan u studenom 2013., koji je usmrtio više od 6300 osoba.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Buktinja u Svetoj Nedelji, pomažu 'tenkovi' za gašenje: 'Užas, sve je puno crnog dima'
VATROGASCI NA TERENU

VIDEO Buktinja u Svetoj Nedelji, pomažu 'tenkovi' za gašenje: 'Užas, sve je puno crnog dima'

Ogroman oblak crnog dima proširio se u utorak, 4. studenog nešto prije podneva iz Svete Nedelje
SNIMKE UŽASA Apokaliptične scene kod Zagreba: Buktinja je ogromna! Stižu upozorenja
POŽAR U SV. NEDELJI

SNIMKE UŽASA Apokaliptične scene kod Zagreba: Buktinja je ogromna! Stižu upozorenja

Gusti crni oblak prekrio je u utorak nešto prije podne Svetu Nedelju. Izbio je veliki požar, gori skladište guma, crni oblak vidi se i iz dijelova Zagreba... Na terenu su jake vatrogasne snage, stigla je i Hitna pomoć. Građanima na mobitele pristiže SMS upozorenja od 112: "- Požar skladišta guma, NOVAKI, zatvorite prozore i ne približavajte se mjestu požara. Pratite upute nadležnih službi", stoji u poruci.
VIDEO/ FOTO Pogledajte oblak dima koji se nadvio nad cijeli Zagreb: 'Zastrašujuća gljiva'
UŽASNE SCENE

VIDEO/ FOTO Pogledajte oblak dima koji se nadvio nad cijeli Zagreb: 'Zastrašujuća gljiva'

Ogroman oblak crnog dima proširio se u utorak nešto prije podneva iz Svete Nedelje. Izbio je veliki požar, a vatra je, prema prvim neslužbenim informacijama, zahvatila skladište guma. Gusti crni dim vidi se s rubnih dijelova Zagreba

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025