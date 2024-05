Brojke o inflaciji su jedno, život nešto sasvim drugo

Promet u trgovinama na malo od ožujka prošle do istog mjeseca ove godine porastao je gotovo devet posto, iznenađujuće puno. Razlog tome je porast plaća i mirovina, no u konačnici to znači i težu bitku s inflacijom, koja nam je tek sada dala da malo dođemo do zraka.

