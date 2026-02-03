Na kraju, prolaznici su ga zaustavili i zadržali do dolaska policije. Više informacija bit će poznato nakon očevida.
UHITILI SU GA
Brutalan napad na radnicu Bipe u centru Zagreba: 'Tukao ju je šakama, a ona ga je lovila'
Brutalan napad na radnicu Bipe dogodio se u utorak oko 9.10 sati na križanju Frankopanske i Ilice. Najvjerojatnije je napadu prethodila krađa, a muškarac je pod nadzorom policije, potvrdila je zagrebačka policija za 24sata.
Kako doznaje Jutarnji list, svjedoci su događaj opisali kao jeziv. Navode i da je radnicu udarao šakama, nakon čega je krenuo bježati Ilicom, a izranjavana radnica ga je lovila. Razbio joj je i mobitel. Na kraju, prolaznici su ga zaustavili i zadržali do dolaska policije.
Više informacija bit će poznato nakon očevida.
