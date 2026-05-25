NAPADNUT U KAFIĆU NA PUJANKAMA
Brutalan napad u Splitu: Jedan muškarac u bolnici s teškim ozljedama, napadač je uhićen
Muškarac je teško ozlijeđen nakon što ga je drugi muškarac fizički napao u kafiću na splitskim Pujankama. Od splitsko-dalmatinske policije doznajemo kako su 20. svibnja 2026. godine oko 13.30 sati zaprimili dojavu o sukobu dvojice muškaraca.
- Na mjestu događaja utvrđeno je da su u događaju sudjelovali 32-godišnjak i 39-godišnjak. Jedan muškarac prevezen je u bolnicu radi pružanja liječničke pomoći te je utvrđeno da je zadobio teške ozljede, dok je drugi muškarac uhićen - priopćili su.
Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, uz kaznenu prijavu za nanošenje teških tjelesnih ozljeda, napadač je predan pritvorskom nadzorniku.
