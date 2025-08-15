Brutalne snimke: Vučićeva policija mlatila prolaznike! Izvlačili ih iz kafića i haustora

"Večeras pucate po šavovima" zvao se prosvjed studenata u Srbiji u Valjevu u četvrtak navečer. Na njega su se odazvali građani Valjeva. Valjevska policija tukla je prosvjednike i građane. Na raskrižju s Čika Ljubinom ulicom stajao je dvostruki kordon policije u opremi za razbijanje prosvjeda koji građanima nije dopuštao prolazak dalje Hajduk Veljkovom.

Okupljeni građani skandirali su protiv aktualne vlasti, predsjednika i pripadnika policije, pišu mediji. Na videosnimkama koje kruže društvenim mrežama vidi se kako uniformirani policajci tuku građane.Nekoliko policajaca u opremi za razbijanje prosvjeda udaralo je jednog mladića.

Prema objavama građana Valjeva, policija je privodila i tukla čak i građane koji nisu sudjelovali u prosvjedu. Kako se navodi u objavama na društvenim mrežama, pripadnici policije izvlačili su ljude iz obližnjih lokala, tukli ih i privodili.

Jedan mladić nasilno je pretučen u Karađorđevoj ulici, kazali su građani Valjeva. Na snimci se vidi kako ga desetak policajaca udara pendrecima i nogama. Proširila se i snimka na kojoj mladića bacaju na asfalt, a potom ga ponovno udaraju. Prema neslužbenim informacijama, taj je mladić zadržan u bolnici. Valjevski studenti u blokadi objavili su fotografiju stravičnih ozljeda koje je zadobio jedan mladić.

Podsjetimo, srpski ministar policije Ivica Dačić rekao je da je među prosvjednicima bio i hrvatski državljanin.

- Blokaderi su napali policiju, ozlijeđena su najmanje 42 policajca. Neki imaju lomove ruku, nogu, stopala. Uhićeno je 37 ljudi, akcije su još u tijeku. Među uhićenima je i jedan hrvatski državljanin, koji je napao srpsku policiju. Što će ovdje napadati našu policiju? Toliko o tome da ovi prosvjedi nemaju veze sa stranim faktorom - kazao je Dačić.

Hrvatske vlasti još nemaju informaciju da je hrvatski građanin uhićen.

- Veleposlanstvo nije službeno obaviješteno da je itko uhićen, pa ne možemo ništa više reći - kazao je za 24sata zamjenik šefa diplomatske misije u hrvatskom Veleposlanstvu u Beogradu Ivan Zeko-Pivač.