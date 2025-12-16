Obavijesti

TUKLI IH NA PARKIRALIŠTU

Brutalni napad na mladiće kod Bjelovara: 'Slomili su mi rebra, imao sam krvarenje u glavi...'

Policija je rekla kako provodi kriminalističko istraživanje s ciljem utvrđivanja identiteta svih počinitelja. Nakon što ih pronađu, protiv odgovornih osoba bit će podnesena odgovarajuća prijava

PU bjelovarsko bilogorska izvijestila je kako je u mjestu Ivanska, nedaleko Bjelovara u noći na 14. prosinca došlo do teškog narušavanja javnog reda i mira.  Kako je navedeno, incident se dogodio oko 2:50 sati na parkiralištu ispred jednog ugostiteljskog objekta, a napadači su žrtvama zadali više udaraca rukama i nogama po glavi i tijelu te potom pobjegli s mjesta događaja.

Napadnuti mladići (22 i 27) su zatražili liječničku pomoć, nakon čega su vozilom hitne pomoći prevezeni u bjelovarsku bolnicu na daljnju obradu. Provedenim alkotestiranjem kod jednog je mladića izmjerena koncentracija alkohola od 0,50 promila, dok drugi nije bio pod utjecajem alkohola.

- U napadu sam zadobio prijelom ključne kosti, prijelom tri rebara i imao sam krvarenje u glavi. Bio sam na CT-u i na sreću, liječnici kažu da se to smirilo, tako da se danas dogovaraju o operaciji ključne kosti - rekao je mladić (27) za Bjelovar Live. 

Dodao je kako je nakon udarca u tlo glavom, ostao bez svijesti nekoliko minuta. 

- Napali su mog prijatelja, a ja sam pokušao smiriti situaciju kako bi izbjegli incident. No, skupina nas je zaskočila. Završio sam kako sam završio, a čujem da su prijatelja u jednom trenutku bacili na tlo i cipelarili - rekao je. 

