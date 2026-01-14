Brutalno ga prebili i ostavili u lokvi krvi: Dvojac saznao kaznu za ubojstvo Tomislava Pergara

Gotovo 15 godina prošlo je od 27. siječnja i te kobne večeri 2011. u kojoj je u Čakovcu brutalno pretučen Tomislav Pergar. On je od zadobivenih ozljeda preminuo sljedećeg jutra u bolnici.

Kako piše portal eMeđimurje slučaj je konačno dobio svoj epilog, ali pravda teško da je zadovoljena. Uhićenom dvojcu, Bruni Hančiću i Deniju Piklu sud je povisio kazne u pravomoćnoj presudi. Hančiću je kazna zatvora povišena na tri godine i šest mjeseci, dok je Piklu izrečena kazna zatvora u trajanju od tri godine. Obojica su pravomoćno osuđeni zbog kaznenog djela teške tjelesne ozljede sa smrtnom posljedicom.

Treći okrivljenik je poginuo 2021.

Treći okrivljenik u ovom slučaju, Matija Marčec, koji je prvotno bio prvookrivljeni, poginuo je u prometnoj nesreći u ljeto 2021. godine

Drugostupanjski sud je zaključio kako prvostupanjski sud nije u dovoljnoj mjeri vrednovao otegotne okolnosti, odnosno raniju osuđivanost obojice okrivljenika.

Pergara je tog kobnog 27. siječnja spomenuti trojac pretukao ispred narodnjačkog kluba 'Guru' u Čakovcu. Nasilnici su Tomislava brutalno prebili ispred ulaza u noći na četvrtak. Istukli su i njegova prijatelja, ali su ga lakše ozlijedili. Prijatelj je Tomislava, koji je bez svijesti ležao na betonu, pokušao odvući do auta, ali nije mogao.

Tomislav se više nije probudio

Otišao je i ostavio ga, navodno, zbog straha i šoka. Ne zna se je li on ili neki prolaznik nazvao Hitnu. Liječnici su Tomislava pokušali reanimirati, ali nisu uspjeli. U bolnici u Čakovcu odmah su ga operirali. No zbog teških ozljeda Tomislav je preminuo u 8.45. Jesu li batine bile uzrok smrti, pokazat će obdukcija i vještačenja. Nažalost, liječnici su konstatirali da je Tomislav bio i u alkoholnoj komi.

Marijan i supruga Spomenka saznali su o tragičnom premlaćivanju te noći, oko dva sata. Na vrata im je pokucala policija. Rekli su da je Tomo, kako ga je zvala iz milja pretučen i da je u bolnici. Suprug Marijan i ona su pohitali u Županijsku bolnicu u Čakovec ne sumnjajući da će njihov sin izgubiti bitku za život.

- Otišao je predvečer s prijateljem. Kakva je to svađa morala biti da su ga morali ubiti? - rekao je Tomislavov otac. Uhićeni su otprije poznati policiji, uglavnom zbog nasilja, zloporaba droga, teških krađa...

Preminulog muškarca je poznavao

Spomenka je pokopala sina u 23-oj godini. Nadala se njegovoj djeci i radovala svakom trenutku kad ga je vidjela. Priča da je bio dobar mladić i poslovođa u zagrebačkoj Hidroelektri. Pred njim je bio život.

- Kad netko na cesti zgazi psa odmah se donese neko rješenje, a za ubojstvo čovjeka čekati desetljeće i više doista je vrh vrhova nefunkcioniranja sudstva – ispričala je tada.

Kad smo je tada upitali je li njezin sin poznavao koga od trojice kojima se sudi, rekla nam je da je zajedno u školu u Čakovcu išao s preminulim Marčecom. Dodala je zašto je i on, koji ga je poznavao, sudjelovao u brutalnom premlaćivanju.

- Ako je bio kriv, trebalo je pozvati policiju a ne tući čovjeka, koji nije ni počeo živjeti sve dok ne ugase životnu svijeću u njemu – kazala je tada, gorko zaplakavši. Dodajući kako danas plaću roditelji i obitelj poginulog motocikliste. Svi imaju svoju djecu, obitelji, roditelje.. koji plaću za svojima najmilijima.