Brutalno ubojstvo u Engleskoj, mladić mačetom ubio djevojku (15): 'Bježao je, ljudi su vrištali'

Jednostavno ne možete shvatiti koliko su nam posljednja dva dana bila traumatična, koliko je velika naša tuga. Naša Eliyanna otišla je u školu, a sada se više nikad neće vratiti doma. Slomljeni smo, inače smo velika, prisna obitelj, svima nam ovo jako teško pada. Eliyannina mama, moja sestra, još je u velikom šoku. Mislim da još uvijek ne shvaća što se ustinu dogodilo, rekla je engleskim medijima teta Eliyanne Andan (15) koju je u srijedu ujutro u engleskom gradu Croydon ubio 17-godišnjak.

Eliyanna je jučer ujutro, kao i svakog jutra, krenula u školu. Pohađala je žensku privatnu školu u Croydonu koja se godišnje plaća oko 23.000 eura. Stajala je s prijateljicom na autobusnoj stanici, kada im je iznenada prišao mladić (17). Policija još utvrđuje jesu li se Eliyanna i njen ubojica poznavali.

On je navodno Eliyanninoj prijateljici htio pokloniti cvijeće i ljubavnu pjesmu. Djevojka je to odbila. Samo nekoliko sekundi kasnije, 17-godišnjak, odjeven u crno, stavlja kapuljaču na glavu i divljački kreće ubadati 15-godišnju Eliyannu, koja se nalazila između njega i djevojke koja ga je odbila, u vrat i prsa.

- Bilo je strašno, svi iz autobusa su odmah izašli. Nastao je metež, puno ljudi je vrištalo, a djevojka je u lokvi krvi grcala na podu - ispričao je očevidac strašnog ubojstva.

Dodao je kako je ubojica djevojčicu napao 'nekakvom vrstom noža sličnog mačeti'. Ubrzo je pokušao pobjeći, no ljudi su ga krenuli loviti. Samo 75 minuta kasnije policija ga je uhitila u obližnjem gradu New Addington. On je u pritvoru. Čeka ga suđenje za teško ubojstvo.

- Ovakav događaj najgora je noćna mora svakog roditelja. Izražavamo sućut obitelji. Iako je istraga još uvijek u jako ranoj fazi, s velikom sigurnošću mogu reći da se vjerojatno radi samo o jednom počinitelju, odnosno mislimo da ubojica nije povezan s nekim drugim u ovom slučaju - priopćio je šef tamošnje policije, Andy Brittain.

Eliyanna, tek na pragu života, bila je odlična učenica, a mnogi će se pamtiti kao heroja jer je upravo ona stajala između ubojice i djevojke na koju se, pretpostavlja, dječak uistinu namjerio.

Iz škole koju je pohađala ubijena Eliyanna izrazili su sućut obitelji.

- Prije svega, izražavamo najdublju sućut obitelji djevojke u ovim, za njih nezamislivo teškim vremenima. Suosjećamo s njima - priopćili su.

Za tragično ubijenu tinejdžericu brojni prijatelji, poznanici, ali i obični građani zgroženi ubojstvom od jučer ujutro ostavljaju cvijeće, svijeće, poruke sućuti i razne predmete na mjestu gdje ju je ubio dvije godine stariji dečko.

- Počivaj u miru malena princezo. Tako je tužno što ti je život oduzet u njegovom najboljem trenu. Dirnula si me direktno u dušu - glasi samo jedna od brojnih poruka podrške.