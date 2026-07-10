Bruxelles uplatio Hrvatskoj 255 milijuna eura za jačanje obrane

Iznos od 255 milijuna eura predstavlja 15 posto od ukupne alokacije od 1,7 milijardi eura koju je Hrvatska dobila. SAFE je instrument EU-a kojim se osiguravaju zajmovi u vrijednosti do 150 milijardi eura kako bi se državama članicama EU-a pomoglo da u kratkom roku znatno povećaju svoja ulaganja u obranu putem zajedničke nabave. Primarno je namijenjen za zajedničku nabavu streljiva, projektila, protuzračne obrane i kopnenih borbenih sustava proizvedenih unutar EU-a.

Dio je plana Europske komisije ReArm Europe/Readiness 2030, čiji je cilj osloboditi više od 800 milijardi eura obrambenih ulaganja diljem Europske unije.

Prva tranša od 15 posto ukupne alokacije predstavlja predfinanciranje, a daljnje uplate će slijediti kako se budu ispunjavali dogovoreni ciljevi i provedba.

“Hrvatska je dosljedno pokazivala svoju predanost europskoj sigurnosti, a ovo predfinanciranje pomoći će da se ta predanost pretvori u jače sposobnosti na terenu. Ubrzavanjem ključnih obrambenih ulaganja, Hrvatska će ojačati svoju otpornost, modernizirati svoje oružane snage, poboljšati svoje obrambene sposobnosti u mediteranskoj regiji i ojačati svoj doprinos našoj kolektivnoj obrani”, rekao je povjerenik za obranu Andrius Kubilius.

“Svaka država članica koja ulaže u vlastitu sigurnost također čini Europu jačom. SAFE se odnosi na omogućavanje zemljama poput Hrvatske da se brže kreću, zajedno ulažu i grade sposobnosti koje su Europi potrebne za odvraćanje prijetnji i zaštitu svojih građana“, dodao je povjerenik.

Instrument SAFE financira se zaduživanjem EU-a na financijskim tržištima. Budući da ima visoki kreditni rejting, EU može osigurati dugoročne zajmove državama članicama po najpovoljnijim uvjetima. U programu sudjeluje 18 država članica EU-a.