Brzi internet stvorio je pravu malu revoluciju u učenju

Znanje je uistinu moć, a zahvaljujući brzom internetu nikada nije bilo lakše doći do izvora za učenje ili dodatnu edukaciju i usavršavanje određenih vještina. Mobilne aplikacije, video tutoriali, online tečajevi edukativnog karaktera ili pak e-knjige podižu kvalitetu svakodnevice i obogaćuju je dostupnim sadržajem.

Mobilne aplikacije čine učenje dostupnim i zabavnim

Koliko samo vremena dnevno trošimo na put do škole ili posla? Zahvaljujući brzom i jednostavnom downloadu aplikacija, te 'praznine' lako možete pretvoriti u vrijeme za učenje ili trening moždanih vijuga. Mobilne aplikacije vode vas kroz učenje stranih jezika, kao što to čini Duolingo, uz njih možete upoznati druge kulture, za što je dobar izbor Google Arts & Culture, ali i uživati u rješavanju mozgalica uz Brain Games. Za sve to trebaju vam samo smartphone i brzi internet.

Video tutoriali ključ su usavršavanja mnogobrojnih vještina

Oduvijek su vas zanimali kaligrafija, kuhanje (guglajte Tasty, nećete pogriješiti) ili neka druga vještina, ali niste je stigli svladati ili usavršiti? Nije kasno. YouTube i druge videoplatforme nude toliko sadržaja da biste mogli ostati 'prikovani' uz ekrane danima. Zahvaljujući brzom internetu, videosadržaj možete gledati i u njemu uživati bez poteškoća bilo kada i bilo gdje.

Uz e-knjige knjižnica je uvijek u džepu

Pojedine struke brzo napreduju, a nove informacije ključne su u poslovanju. Kako biste ostali ukorak s novitetima ili ponovili gradivo, stručne e-knjige odličan su izvor informiranja. Brzo ih možete downloadati, nema fizičkog posuđivanja i zakasnina, a knjige su vam uvijek nadohvat ruke, neovisno o tome gdje se nalazite. Odlične knjige možete pronaći, među ostalim, na stranicama Internet Archive, Project Gutenberg i Bookboon.

Online tečajevi odlično se mogu uklopiti i u pretrpane rasporede

Nedostatak vremena mnoge je spriječio u nadogradnji znanja. Uz brzi internet i online edukacije samo je nebo granica. Mnogobrojne platforme, kao što su edX, Udemy, Coursera i Alison, nude mogućnost da sami odlučite što ćete i kada svladati, pa i certifikate kako bi novo znanje bilo i formalno okrunjeno. Uz uvijek kvalitetnu i brzu internetsku vezu, tečajevi digitalnog marketinga, programiranja ili stranih jezika nikada nisu bili tako dostupni.

Tele2 s najboljom mrežom ikada

Što god odabrali za unapređenje svojih znanja i vještina, u svakom mjestu ili gradu povežite se na Tele2 mrežu, koja je najbolja ikada, i surfajte još brže na najpovoljnijem mobilnom neograničenom internetu. Naime, 98 posto stanovništva u Hrvatskoj pokriveno je 4G ili 4G+ signalom Tele2. Naravno, važno je znati da kvaliteta mobilne usluge ipak ovisi o opterećenosti mreže, jačini signala i karakteristikama uređaja te nije moguće jamčiti minimalnu brzinu ni dostupnost usluge u svako doba i na svakoj lokaciji.

