'Brzi test gotov je za 15 minuta, ali rezultat se neće znati odmah'

Testiranje brzim antigenskim testom moći će se obaviti u Rockefellerovoj, i u KB Sveti Duh te Klinici za dječje bolesti u Klaićevoj ulici i u Klinici za infektivne bolesti 'Dr. Fran Mihaljević'

<p>Antigenska testiranja su brza, ali ljudi koji će se testirati neće vidjeti nikakvu razliku. Uzorak će im biti isti kao i do sada, provedbom PCR testa, rekla je zamjenica ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo prim. dr. sc. <strong>Marija Bubaš </strong>u emisiji<strong> <a href="https://vijesti.hrt.hr/673261/bubas-rezultati-brzih-testova-nece-se-saznati-odmah">'Dobro jutro, Hrvatska'. </a></strong></p><p>- Ljudima koji imaju izražene simptome uzimat će se trijaža. Jednako će se uzimati i za brzo antigensko i za PCR testiranje, a sam test je gotov za petnaest minuta, uz dodatke će trajati oko 25 minuta - dodala je. </p><p>Objasnila je kako ljudi neće na licu mjesta saznati rezultate testiranja te da se za testiranje u Rockefellerovoj 2, odnosno u HZJZ-u, moraju naručiti online.</p><p>- Liječnici će odlučiti na temelju simptoma bolesti kome će se raditi brzi testovi, a koje osobe će ići na klasično testiranje PCR testom. Svi negativni nalazi antigenskog testiranja ponovit će se uzimanjem uzorka klasičnim PCR testom - poručila je Bubaš te dodala kako se cijena testiranja brzim testom kreće oko sto kuna.<br/> <br/> - U ovom času ne znam točan iznos, ali on će se saznati tijekom dana - istaknula je.</p><p><br/> <br/> Testiranje brzim antigenskim testom moći će se obaviti u Rockefellerovoj, i u KB Sveti Duh te Klinici za dječje bolesti u Klaićevoj ulici i u Klinici za infektivne bolesti 'Dr. Fran Mihaljević'. Kazala je da se svi koji dolaze na testiranje trebaju držati epidemioloških mjera te odgovorno i iskreno odgovarati na pitanja.<br/> <br/> - Ako se budemo držali mjera, za tri do četiri tjedna imat ćemo manje brojeve nego posljednjih dana, ali danas nema razloga očekivati manje brojeve od jučerašnjih - zaključila je.</p>