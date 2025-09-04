Obavijesti

Brzom reakcijom spasili život: Ženi pozlilo na plaži na Bolu, vatrogasci su je oživljavali!

Brzom reakcijom spasili život: Ženi pozlilo na plaži na Bolu, vatrogasci su je oživljavali!
Ženu je uz pratnju vatrogasnog vozila, hitna pomoć odvezla na aerodorom gdje je heliopterom prebačena u bolnicu

Vatrogasci DVD-a Bol danas su sudjelovali u spašavanju žene kojoj je naglo pozlilo u kafiću na plaži. Kako su objavili na Facebook profilu, u 15.45 sati zaprimili su dojavu o događaju, a dolaskom na teren, zatekli su ženu bez svijesti. Odmah su započeli reanimaciju, a u 15.56 sati stigao je i tim Hitne pomoći. Nakon otprilike 30 minuta uspostavljen je puls.


Ženu je uz pratnju vatrogasnog vozila, hitna pomoć odvezla na aerodorom gdje je heliopterom prebačena u bolnicu. 

- Hvala svim sudionicima intervencije na iznimnoj suradnji, a poseban ponos i zahvala ide članovima DVD-a Bol - vaš trud, hrabrost i požrtvovnost razlog su zašto je Bol sigurnije mjesto za život i odmor - napisali su u objavi.

