Marija Bubaš, pomoćnica ravnatelja HZJZ-a, komentirala je u Dnevniku N1 epidemiološke mjere u Hrvatskoj i inozemstvu te novu varijantu omikron.

Poručila je kako je Hrvatska među zemljama koje imaju najblaže mjere, dok je Njemačka među strožima.

- Drugi nas vide kao zemlju koja ima blage mjere. Što će dalje biti s mjerama, teško je reći. Stožer će o tome govoriti. Teško je govoriti i pozitivno i negativno. Brojke govore same za sebe. No, može se vidjeti pad hospitaliziranih i ljudi na respiratorima, te pad novozaraženih. No, prije bi se moglo govoriti o usporavanju pada. Treba biti oprezan kod donošenja zaključaka - rekla je.

Bubaš tvrdi kako će se o mjerama za blagdane odlučiti ovisno o situaciji.

Osvrnula se i na širenje omikrona te potencijalni peti val.

- Očekivanja su da je omikron zarazniji i da se lakše širi. Zasad imamo osam potvrđenih slučajeva. Budni smo i čekamo da vidimo što će se dogoditi. Omikron je došao u Hrvatsku, ali situacija je pod kontrolom. Zasad prevladava delta varijanta. Ako bude rasta, ne znači da će mu doprinijeti omikron. Prevladava delta - rekla je.