Djeca moraju znati da uvijek postoji netko tko će biti tu za njih. A na nama odraslima je da ne zatvaramo oči. Da gledamo i budemo svjesniji. Da obraćamo pažnju na djecu.
KOMENTIRA: MARTINA PAUČEK ŠLJIVAK PLUS+
Budimo tu za svoju djecu, nemojmo dati da pomisle kako izlaza iz bilo koje situacije nema
Čitanje članka: 1 min
Smrt djece uvijek je najveća tragedija koja se može dogoditi, a pogotovo kad proizlazi iz činjenice da je dijete diglo ruku na sebe, da je pomislilo da nema izlaza, da mu nije na vrijeme pružena pomoć, da ga se na vrijeme nije spasilo i pokazalo da nije samo. Činjenica da imamo veliki porast djece i mladih koji su počinili suicid posebno ledi krv u žilama, a pogotovo podatak da je Hrvatska u zadnjih deset godina ostala bez tri školska razreda, ako se uzme u obzir da je čak 74 mlađih od 18 počinilo samoubojstvo.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku