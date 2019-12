Budite na oprezu: borba protiv ušiju traje i tijekom zime!

Dobra vijest je da su mitovi uglavnom netočni, a postoje i jednostavne metode koje vam mogu pomoći u obrani protiv ovih sitnih nametnika, a o čemu se točno radi, pročitajte u nastavku.

Koji su mitovi o ušima?

Često se smatra da se zaraza ušima pojavljuje kod djece slabijeg socijalnog statusa koja ponekad zanemare higijenu. No, istina je zapravo u potpunosti suprotna jer uši vole čistu kosu i najčešće se pojavljuju kod curica koje imaju dugu plavu kosu.

Još jedan mit je da uši lete i skaču te da će ih dijete dobiti i ako nije u neposrednoj blizini osobe koja ima uši. Uš se može prenijeti dodirom ako se glava nalazi uz glavu, ali i korištenjem češljeva, zimskih kapa, ukosnica ili jastučnica na kojima se nalaze uši ili gnjide. Zato roditelji moraju obratiti pozornost na to da njihova djeca ne dijele odjeću, zimske kape, sportsku opremu i dodatke za kosu s drugom djecom.

Među roditeljima postoji i zabluda da tijekom zime uši miruju. Međutim, uši žive cijele godine i zimi su jednako aktivne kao i tijekom svih ostalih godišnjih doba. Za razliku od drugih sitnih nametnika, uši se hrane samo ljudskom krvlju i ne može ih uništiti vanjska hladnoća, važna im je jedino temperatura vlasišta.

Kako se zaštititi?

Svoju djecu, ali i odrasle članove svoje obitelji trebate redovito pregledavati. Bilo bi dobro da ukoliko ste dobili informaciju o pojavi ušiju izbjegavate odlazak u igraonice i prostorije gdje boravi veliki broj druge djece, ali i kućna druženja.

Ako saznate da neko dijete ima uši, pripazite da vaše dijete ne ide kod njega na igranje, posebno da izbjegava spavaću sobu jer se uš može proširiti preko plahti, jastučnica, odjeće ili šešira i drugih pokrivala za glavu.

Rješavanje problema ušiju u kolektivu nije jednostavan proces, zahtijeva upornost roditelja, odgajatelja i višestruko ponavljanje postupaka, a ponekad je potrebna suradnja s medicinskim sestrama i higijensko-epidemiološkom službom uz mnogobrojne roditeljske sastanke.

Učinkovito i sigurno rješenje je Hedrin, sredstvo protiv ušiju koje klinički dokazano suzbija uši i gnjide.

Foto: Hedrin

Hedrin suzbija uši i jajašca fizički djelujući na njihov organizam. No, on ne ubija uši kemijskim putem, odnosno korištenjem pesticida, nego ih guši uz pomoć glavnih sastojaka:

Dimetikona – silikonskog ulja koje začepljuje pore na tijelu uši i tako blokira eliminaciju vode

– silikonskog ulja koje začepljuje pore na tijelu uši i tako blokira eliminaciju vode Activdiola – koji otapa voštani pokrov na tijelu uši čime uzrokuje dehidraciju

Hedrin dolazi u više oblika:

Hedrin (Treat & Go) Losion i Spray

Lako i jednostavno uklanja uši i gnjide iz kose. Sve što trebate je nanijeti proizvod na suhu kosu, posušiti (fenom) i ostaviti 8 sati ili preko noći! Proizvod je baziran na vodi i praktički nevidljiv kad se osuši. Može ostati na kosi djeteta dok se igra, ide u školu ili spava.

Treat & Go klinički dokazano ubija uši i njihova jajašca. Nije otrov, već fizički destabilizira pokrov uši zbog čega ona dehidrira. Može se koristiti koliko je potrebno, nije škodljiv i uš neće razviti otpornost na proizvod. Lako se nanosi i primjeren je za kožu, bez neugodnih mirisa i pesticida.

Hedrin Protect & Go Spray

Hedrin Protect & Go Spray je regenerator u spreju koji njeguje kosu i štiti od zaraze. Djeca lako mogu dobiti uši, ali možete ih unaprijed zaštiti i zadržati njegovanu kosu. Ovaj sprej klinički dokazano ubija uši prije nego što se one prime i tako sprječava širenje zaraze.

Treba ga koristiti redovito, kad god postoji rizik, posebno tijekom društvenih aktivnosti kao što su zajednička igra, zabave, noćenje kod prijatelja te polazak u vrtić ili školu. Primjena je jednostavna, samo pošpricajte i ostavite. Nanesite ga nakon pranja kose ili najmanje dva puta tjedno. Nježna i blaga formula će razmrsiti kosu, zaštiti ju i njegovati, a uz sve to ima voćni miris naranče i manga.

Hedrin All in One Shampoo

All in One Shampoo je potpun i jednostavan tretman pranja kose koji se uklapa u rutinu tuširanja i kupanja. U samo 5 minuta ubija uši i olakšava iščešljavanje gnjida. Dvostruko je učinkovitiji od samog češljanja jer otapa lijepilo kojim se gnjide vežu za vlas, a kosa ostaje čista i svježa.

Nakon tjedan dana primjene treba provjeriti ima li još ušiju i gnjida te po potrebi ponoviti postupak koliko god je potrebno. Hedrin šampon ne sadrži pesticide, lako se koristi, prikladan je za kožu i nema neugodnih mirisa.

Hedrin Once Spray gel

Brzo uklanja uši i gnjide iz kose, već nakon jedne primjene od 15 minuta! Nakon tjedan dana treba provjeriti ima li više ušiju i gnjida. Postupak se može ponoviti koliko god puta je potrebno, a ne trebate brinuti jer Hedrin nije škodljiv za ljude, a uši neće razviti otpornost.

Gusta gel formulacija lako se nanosi i primjerena je za kožu, bez neugodnih mirisa i pesticida. Hedrin ne sadrži kemijske otrove, već fizički guši uši.

Izvori:

www.licedoctors.com/blog/cold-weather-and-head-lice.html

www.hedrin.com.hr/

HED-AD-011-22112019



Tema: Promo sadržaj