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Budući ravnatelj HRT-a Miočić bio je prijavljen: Evo kako je završio cijeli taj slučaj...

Piše 24sata,
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Budući ravnatelj HRT-a Miočić bio je prijavljen: Evo kako je završio cijeli taj slučaj...
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Foto: Boris Scitar/Vecernji list
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On je tada sve optužbe odbacio, a Etičko povjerenstvo se proglasilo nenadležnim u tom slučaju

Dugogodišnji novinar i urednik HRT-a, Dražen Miočić, trebao bi biti novi glavni ravnatelj HRT-a. Kako je javio Index, upravo Miočić se prije prije 13 godina našao u ozbiljnom skandalu. U travnju 2013. ga je Etičkom povjerenstvu HRT-a prijavio njegov kolega Hrvoje Zovko, zbog navodnih prijetnji, vrijeđanja kolega i izjava na nacionalnoj osnovi.

On je tada sve optužbe odbacio, a Etičko povjerenstvo se proglasilo nenadležnim u tom slučaju. No, nedugo zatim objavljen je sadržaj Zovkove prijave u kojoj se navodi da je Miočić prijetio njemu te vrijeđao kolege Sanju Mikleušević Pavić, Jagodu Bastalić, Gordanu Škaljac Narančić i Zorana Šprajca.

Povod za sve navodno je bio dokumentarni film o Anti Gotovini, na kojem je Zovko radio. Naime, Miočić je, prema njegovim riječima, smatra da se film priprema po političkom nalogu kako bi se Gotovinu prikazalo kao ratnog zločinca, a da je presuda suda u Haagu srušila te planove.

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Tada je Zovko tvrdio da mu je Miočić najavio kako će nakon promjene vlasti "u maniri '47. i '48. rasturiti crvene" i "potjerati ih sa televizije". Zovko je pred Etičkim povjerenstvom tvrdio da je Miočić govorio i o "srpskoj i vukovarskoj majci i miješanom braku" pokojnog ministra branitelja Predraga Matića Freda te da je ministrovu suprugu nazvao "četnikušom". Sve je nazvao nedopustivim prebrojavanjem krvnih zrnaca.

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Da je Zovkova prijava neistinita tvrdio je Miočić, te je Etičkom povjerenstvu podnio protuprijavu, optužujući Zovka za klevetu. Potvrdio je da je vodio "pomalo žučan" razgovor, ali je odbacio tvrdnje o napadima ili vrijeđanju. 

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Novinar Vedran Kukavica, koji je svjedočio razgovoru, pisanim se putem izjasnio da je Miočićeva verzija točna, ali Sanja Mikleušević Pavić, Zoran Šprajc, Gordana Škaljac Narančić i Jagoda Bastalić su pred Etičkim povjerenstvom naveli da nemaju razloga sumnjati u Zovkove tvrdnje.

Etičko povjerenstvo nije donijelo odluku o optužbama, jer je tadašnji predsjednik Povjerenstva Nikola Kristić navedeno je da slučaj svojom ozbiljnošću nadilazi ovlasti internog tijela HRT-a te da nema mogućnosti provedbe dokaznih radnji niti ovlasti za utvrđivanje činjenica.

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