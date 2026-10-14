Budući ravnatelj HRT-a Miočić bio je prijavljen: Evo kako je završio cijeli taj slučaj...

Dugogodišnji novinar i urednik HRT-a, Dražen Miočić, trebao bi biti novi glavni ravnatelj HRT-a. Kako je javio Index, upravo Miočić se prije prije 13 godina našao u ozbiljnom skandalu. U travnju 2013. ga je Etičkom povjerenstvu HRT-a prijavio njegov kolega Hrvoje Zovko, zbog navodnih prijetnji, vrijeđanja kolega i izjava na nacionalnoj osnovi.

On je tada sve optužbe odbacio, a Etičko povjerenstvo se proglasilo nenadležnim u tom slučaju. No, nedugo zatim objavljen je sadržaj Zovkove prijave u kojoj se navodi da je Miočić prijetio njemu te vrijeđao kolege Sanju Mikleušević Pavić, Jagodu Bastalić, Gordanu Škaljac Narančić i Zorana Šprajca.

Povod za sve navodno je bio dokumentarni film o Anti Gotovini, na kojem je Zovko radio. Naime, Miočić je, prema njegovim riječima, smatra da se film priprema po političkom nalogu kako bi se Gotovinu prikazalo kao ratnog zločinca, a da je presuda suda u Haagu srušila te planove.

Tada je Zovko tvrdio da mu je Miočić najavio kako će nakon promjene vlasti "u maniri '47. i '48. rasturiti crvene" i "potjerati ih sa televizije". Zovko je pred Etičkim povjerenstvom tvrdio da je Miočić govorio i o "srpskoj i vukovarskoj majci i miješanom braku" pokojnog ministra branitelja Predraga Matića Freda te da je ministrovu suprugu nazvao "četnikušom". Sve je nazvao nedopustivim prebrojavanjem krvnih zrnaca.

Zagreb: Nastavljeni razgovori s kandidatima za novog glavnog ravnatelja HRT | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Da je Zovkova prijava neistinita tvrdio je Miočić, te je Etičkom povjerenstvu podnio protuprijavu, optužujući Zovka za klevetu. Potvrdio je da je vodio "pomalo žučan" razgovor, ali je odbacio tvrdnje o napadima ili vrijeđanju.

Novinar Vedran Kukavica, koji je svjedočio razgovoru, pisanim se putem izjasnio da je Miočićeva verzija točna, ali Sanja Mikleušević Pavić, Zoran Šprajc, Gordana Škaljac Narančić i Jagoda Bastalić su pred Etičkim povjerenstvom naveli da nemaju razloga sumnjati u Zovkove tvrdnje.

Etičko povjerenstvo nije donijelo odluku o optužbama, jer je tadašnji predsjednik Povjerenstva Nikola Kristić navedeno je da slučaj svojom ozbiljnošću nadilazi ovlasti internog tijela HRT-a te da nema mogućnosti provedbe dokaznih radnji niti ovlasti za utvrđivanje činjenica.