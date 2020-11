Budući šef američke diplomacije sušta je suprotnost sadašnjem

Nenametljiv i ljubazan, strastveni gitarist i borac za ljudskih prava, budući američki državni tajnik Anthony Blinken oličenje je diplomata u liku i djelu i potpuna je suprotnost sadašnjem šefu diplomacije Mikeu Pompeu

<p><strong>Anthony Blinken</strong> je dugogodišnji suradnik izabranog predsjednika Joea Bidena koji ga je nominirao za državnog tajnika u svojoj administraciji. Tečno govori francuski i gorljivi je zagovornik međunarodne suradnje i američkih savezništava, koja su ugrožena agresivnim pristupom aktualnog predsjednika<strong> Donalda Trumpa. </strong></p><p>Uglađen i prosijed, 58-godišnji Blinken, kojeg svi zovu Tony, ne može biti različitiji od Trumpovog državnog tajnika, grubog Mikea Pompea. </p><p>„On je blage naravi, skroman i nenametljiv koliko se može biti“, rekao je <strong>Robert Malley</strong>, Blinkenov prijatelj iz djetinjstva koji je danas predsjednik neprofitne Međunarodne krizne skupine.</p><p>„Još uvijek nisam upoznao nekoga tko se sjeća da je Tony ikada eksplodirao ili imao ispad bijesa“, dodaje Malley. </p><h2>Supersile ne blefiraju</h2><p>Blinken, zamjenik državnog tajnika u administraciji Baracka Obame, mogao bi ipak pokazati drugačije instinkte od Bidenovih, iako će mu kao i u proteklih dvadeset godina nesumnjivo ostati vjeran. </p><p>Posinak preživjelog iz holokausta, Blinken je zagovarao vojne intervencije na humanitarnim temeljima dok je Biden bio oprezan oko upotrebe sile, piše agencija France Presse. </p><p>„Supersile ne blefiraju“, navodno je Blinken upozorio više puta u kontekstu operacija u sirijskom ratu, iako se Obama ondje iapk odlučio na ograničenu američku ulogu. </p><p>Blinken je ranije ove godine, govoreći o „strašnom“ gubitku života u Siriji, kazao kako prošla vlada mora priznati neuspjeh u toj zemlji. </p><p>„To je nešto što ću nositi do kraja života“, rekao je za CBS News. </p><p>Blinken je karijeru u State Departmentu započeo u vrijeme Billa Clintona, a kao Bidenov pomoćnik u Odboru za vanjske poslove američkog Senata pripremao je američke odgovore na političke turbulencije i nestabilnost diljem Bliskog istoka, uključujući kontroverzne misije u Egiptu, Iraku i Libiji, piše NY Times.</p><h2>Mladost u inozemstvu </h2><p>Blinkenova strast za zaustavljanje ratnih zločina može se pripisati njegovom očuhu, poljskom državljaninu Samuelu Pisaru, jednom od najmlađih preživjelih u holokaustu.</p><p>Cijenjeni odvjetnik koji je radio na poboljšanju odnosa između zapada i Sovjetskog Saveza, Pisar je preselio obitelj u Pariz gdje je Blinken pohađao prestižnu školu Jeannine Manuel.</p><p>Njegov kolega Malley istaknuo je da je Blinken američku ulogu u svijetu upijao kao mladi Amerikanac u Parizu tijekom rata u Vijetnamu. </p><p>„Tony je snažno vjerovao u svoje vrijednosti i američki identitet, no živio je u stranoj zemlji i stoga je bio primoran gledati svijet očima druge države u vrijeme u kojem Amerika nije bila najpopularnija“, kazao je. </p><p>Blinkenov biološki otac istaknuti je investicijski bankar, a majka Judith Pisar godinama je vodila Američki centar u Parizu, mjesto na kojem su se susretali umjetnici. </p><p>U svojoj pariškoj mladosti počela je i Blinkenova glazbena karijera. Svirao je jazz, a potom otkrio rock, pa je u svojem srednjoškolskom godišnjaku spomenuo album „Another Brick in the Wall“ britanskog sastava Pink Floyd. </p><p>Blinken je u Washingtonu bio član sastava koji je svirao obrade Beatlesa, a slobodno vrijeme u pandemiji iskoristio je za skladanje. </p><p>Dvije pjesme njegovog glazbenog alter ega Ablinkena na glazbenim su platformama do ovog tjedna skupile samo nekoliko desetaka slušatelja.</p><h2>Vjera u američku misiju</h2><p>Blinken je studirao na Harvardu gdje je pisao za časopis Harvard Crimson. Tamo je recenzirao album iz kršćanske faze Boba Dylana, zaključivši da rock legenda nije „ničiji sluga“ i „uvijek radi i pjeva ono što vjeruje“.</p><p>Uslijedila je karijera u pravu, demokratskoj stranci i u senatskom vanjskopolitičkom odboru. </p><p>Blinken kaže da su njegovi pogledi i dalje oblikovani očuhom koji je preživio koncentracijske logore Auschwitz i Dachau prije nego što je pobjegao praćen kišom njemačkih metaka. </p><p>Nakon dva dana skrivanja u šumi tinejdžer Pisar je čuo tenk. Na svoje zaprepaštenje nije ugledao njemačkog, nego afroameričkog vojnika. </p><p>„Kleknuo je i rekao jedine tri riječi koje je znao na engleskom jeziku koje ga je majka naučila – 'God bless America'“, ispripovijedao je Blinken. </p><p>„Vojnik ga je podignuo na tenk, odnosno metaforički rečeno, odveo u SAD i slobodu“. </p><p>„To je država s kojom sam odrastao: Sjedinjene Države koje imaju iznimnu, jedinstvenu, dobrodošlu ulogu“, zaključio je novi američki šef diplomacije. </p>