'PRIČEKATI I VIDJETI'

Buffett ne isključuje prekid donacija zakladi Gates nakon novih otkrića u slučaju Epstein

Piše HINA,
Foto: Shannon Stapleton

Legendarni investitor kaže da će 'pričekati i vidjeti' hoće li nastaviti višemilijardske donacije, nakon objave dokumenata koji povezuju Billa Gatesa i Jeffreyja Epsteina kroz ranije sastanke o filantropiji.

Warren Buffett je u utorak odbio obećati da će nastaviti sa svojim više milijardi dolara vrijednim donacijama zakladi Gates, nakon što su nedavno objavljeni dokumenti o odnosu preminulog seksualnog prijestupnika Jeffreyja Epsteina sa suosnivačem zaklade Billom Gatesom. U svom prvom televizijskom intervju otkako je u siječnju odstupio s mjesta izvršnog direktora konglomerata Berkshire Hathaway, Buffett je CNBC-u izjavio da nije razgovarao s Gatesom otkako je ministarstvo pravosuđa u veljači objavilo dokumente koji pokazuju da su se Gates i Epstein više puta sastajali kako bi raspravljali o filantropiji i nakon što je Epstein 2008. priznao krivnju za poticanje maloljetnica na prostituciju.

ZLOGLASNO MJESTO FOTO Influenceri opsjedaju otok pedofila Epsteina! Evo gdje sve žele snimati da 'masno' zarade
Devedesetpetogodišnji Buffet, koji je i dalje predsjednik upravnog odbora tvrtke, počeo je dijeliti svoje bogatstvo 2006. i zakladi Gates donirao je više od 47 milijardi dolara.

Sredinom svake godine je donirao dionice Berkshirea zakladi Gates i četirima humanitarnim organizacijama kojima upravljaju članovi njegove obitelji, a zatim bi u studenom ponovo donirao obiteljskim zakladama. Donacija za zakladu Gates je prošle godine iznosila više od 4,5 milijardi dolara.

"Pričekat ću i vidjeti kako će se stvari razvijati", odgovorio je Buffett na pitanje o tome hoće li nastaviti donirati novac zakladi Gates. "Saznajem stvari koje nisam znao", dodao je.

ZAPANJUJUĆA SLIČNOST Je li bivša partnerica Epsteina povezana s nestankom Maddie? Fotorobot pokrenuo glasine
Glasnogovornik zaklade je odbio komentirati Buffetov intervju, ali ga je u priopćenju nazvao "izvanredno darežljivim partnerom" čija je financijska podrška pomogla "ubrzati napredak u nekim od najtežih izazova u svijetu".

Buffett je 2024. rekao da će donacije za zakladu Gates prestati kada umre, a 99,5 posto njegovog preostalog bogatstva će otići humanitarnoj zakladi koju nadziru njegova djeca. 

Iranska garda: Počinjemo s napadima na Boeing, Microsoft, Google, Teslu... Evakuirajte se!
IZ MINUTE U MINUTU

Iranska garda: Počinjemo s napadima na Boeing, Microsoft, Google, Teslu... Evakuirajte se!

Rat na Bliskom istoku se ne smiruje. Donald Trump stalno govori da se odvijaju pregovori te prijeti totalnim uništenjem iranske energetske infrastrukture. Iran odbija bilo kakve pregovore te ima svoje uvjete za kraj rata
FOTO Čim se monstrum digne, pripadnik elitne jedinice mijenja poziciju. Pogledajte mu oružje!
SUĐENJE SRĐANU MLAĐANU

FOTO Čim se monstrum digne, pripadnik elitne jedinice mijenja poziciju. Pogledajte mu oružje!

VARAŽDIN Trostrukom ubojici Srđanu Mlađanu nastavili su suđenje za poticanje na otmicu i ubojstva. Sisačkom monstrumu kazna za istječe 2027. godine, ali sad mu prijeti nova od pet do 20 godina. Optužen je da je imao listu za odstrel. Na sudu ga je opet čuvala elitna jedinica
Otac osumnjičenog mladića za požar Vjesnika: 'Ne daju mu u školu, pojavljuje se i depresija'
BROJNA PITANJA

Otac osumnjičenog mladića za požar Vjesnika: 'Ne daju mu u školu, pojavljuje se i depresija'

Cijeli Vjesnik je državno vlasništvo, nemoguće da ih nisu baš svaku večer vidjeli. Što da su izgubili život, što bi država rekla, pita se otac

