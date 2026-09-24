Bugari u Koprivnici glumili doktore. Ukrali skoro 38.000 eura. Policija ih uhitila

Koprivničko-križevačka policija uhitila je dvoje bugarskih državljana, 47-godišnjaka i 49-godišnjakinju, osumnjičenih za tri prijevare kojima su od starijih osoba uzeli gotovo 38.000 eura te za još 11 pokušaja prijevara, izvijestila je policija.

Policija je u utorak, 22. rujna, zaprimila ukupno 29 dojava građana o telefonskim pozivima nepoznatih osoba koje su se predstavljale kao djelatnici bolnica ili članovi obitelji kojima je navodno hitno potreban novac za troškove bolničkog liječenja.

Nakon intenzivnog operativnog rada, policajci su istoga dana u večernjim satima na širem koprivničkom području uhitili 47-godišnjaka i 49-godišnjakinju, državljane Bugarske.

Dosadašnjim kriminalističkim istraživanjem sumnja se da su počinili tri prijevare na štetu 68-godišnjakinje s koprivničkog područja, 76-godišnjakinje s područja Karlovačke županije i 73-godišnjakinje s područja Osječko-baranjske županije.

Policija ih sumnjiči i za 11 pokušaja prijevare na području Policijske uprave koprivničko-križevačke.

Prema sumnjama policije, osumnjičeni su tijekom rujna na području Karlovačke i Osječko-baranjske županije te 21. i 22. rujna na koprivničko-križevačkom području telefonskim pozivima pokušavali dovesti građane u zabludu kako bi pribavili protupravnu imovinsku korist.

U tri slučaja došli su na kućne adrese žrtava i preuzeli novac, a ukupna materijalna šteta iznosi 37.990 eura.

Osumnjičeni su predani pritvorskom nadzorniku, a nadležnom državnom odvjetništvu policija će podnijeti posebno izvješće protiv njih i treće, zasad nepoznate osobe.

Kriminalističko istraživanje nastavlja se radi utvrđivanja identiteta trećeg osumnjičenika.