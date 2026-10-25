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BIRA SE PREDSJEDNIK

Bugarska na izborima uslijed napada na brodove u Crnom moru, favoriti Jotova i Gjurov

Piše HINA,
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Bugarska na izborima uslijed napada na brodove u Crnom moru, favoriti Jotova i Gjurov
Foto: Spasiyana Sergieva
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Predsjednička je funkcija uglavnom ceremonijalna, no izbori su dobili na važnosti nakon niza napada bespilotnim letjelicama na trgovačke brodove uz bugarsku obalu Crnog mora, u kojima je poginulo dvadesetak pomoraca iz različitih zemalja.

Bugari u nedjelju glasaju na predsjedničkim izborima, dok se ruski rat protiv Ukrajine širi do bugarske  obale Crnog mora. U utrci sudjeluje čak 27 kandidata, a prema anketama u vodstvu su vršiteljica dužnosti predsjednika Iliana Jotova (61) i bivši privremeni premijer Andrej Gjurov (50).

Predsjednička je funkcija uglavnom ceremonijalna, no izbori su dobili na važnosti nakon niza napada bespilotnim letjelicama na trgovačke brodove uz bugarsku obalu Crnog mora, u kojima je poginulo dvadesetak pomoraca iz različitih zemalja.

Ti su napadi izazvali niz osuda međunarodne zajednice, ali i zabrinutost zbog širenja rusko-ukrajinskog rata. Bugarska vlada stoga je zatražila pomoć NATO saveznika radi jačanja pomorske sigurnosti.

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Premijer Rumen Radev kazao je da ''rezultat tih napada ide u prilog Rusiji'', no nije ju izravno optužio da ih je izvela. Oba vodeća predsjednička kandidata također su osudila napade.

Andrej Gjurov, koji je ove godine privremeno obnašao dužnost premijera,⁠ uživa podršku prozapadnih, reformskih stranaka. Otvoreno podržava Ukrajinu, a kao premijer je s Kijevom potpisao sporazum o sigurnosnoj suradnji.

''Želim da Bugarska ima svoj glas u Europi. Želim da bude pouzdana NATO saveznica koja svoje interese štiti snažnom diplomacijom i jasnim stavom'', rekao je na predizbornom skupu u četvrtak.

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Iliana Jotova bila je potpredsjednica zemlje, a dužnost predsjednice obnaša od siječnja kada je Rumen Radev podnio ostavku kako bi se natjecao na parlamentarnim izborima. Na tim je izborima Radev odnio pobjedu, a politički analitčari smatraju ga bliskim Kremlju. Bivši predsjednik, a sada premijer, podržava svoju nekadašnju zamjenicu, oboje se zalažu za diplomatski završetak rata u Ukrajini.

''Moji protivnici tvrde da mora doći do rata iscrpljivanja”, rekla je u četvrtak na predizbornom skupu. ''Istina je da smo upravo mi ti koji smo najviše iscrpljeni'', dodala je.

U slučaju pobjede postat će prva bugarska predsjednica. Ankete joj daju 41 posto podrške, dok je Gjurov na 28 posto. Ukoliko nitko ne osvoji natpolovičnu većinu glsova, drugi krug održat će se 1.studenoga.

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