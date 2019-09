Bujice nosile automobile, dvoje ljudi poginulo je u Španjolskoj

Dvije su osobe poginule u jugoistočnoj Španjolskoj u četvrtak u olujnom nevremenu koje je pogodilo španjolsko kopno, prenose lokalni mediji.

Muškarac (61) i žena (51) poginuli su zarobljeni u svom autu koji je odnijela bujica, prenose novine El Pais, pozivajući se na lokalne vlasti.

Oni su se vozili prema gradiću La Font de la Figuera, oko 85 kilometara jugozapadno od Valencije.

Crveni alarm je još uvijek bio prisutan u pokrajinama Almeria, Alicante, Valencia i Murcia, upozorio je španjolski hidrometereološki zavod Aemet.

Preko 200 vojnika i 100 vojnih vozila raspoređeno je u pogođena područja, kako bi pomogli civilnim vlastima, navela je vojska na Twitteru.

Cars dragged by flood torrents in the streets of Santa Pola, Alicante, Spain yesterday, Sept 12th! Report: Roberto Girona via @MeteOrihuela pic.twitter.com/ux5mO9dthn