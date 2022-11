Bujice uništile pješačku stazu staru 90 godina u NP Paklenica

Velike kiše i bujice u četvrtak su napravile ogromnu štetu u Nacionalnom parku Paklenica te oštetile nekoliko pješačkih staza kao i onu staru čak devedeset godina.

Foto: NP Paklenica

- Zbog ekstremnih vremenskih uvjeta, velike količine kiše koja je pala na području NP Paklenica i nabujalog potoka Velike Paklenice, došlo je do oštećenja pješačkih staza u kanjonu Velike Paklenice te se mole posjetitelji radi sigurnosti da do daljnjega odgode svoj posjet Parku. Zbog nastale situacije posjetiteljski centar Podzemni grad Paklenice će ovaj vikend (19. i 20. studenog 2022.) biti zatvoren za posjetitelje. Zahvaljujemo na razumijevanju! - obavijestili su posjetitelje iz NP Paklenica na Facebooku.

Ekstremna količina oborina pala je tijekom poslijepodneva i noći sa srijede na četvrtak, a tijekom nekoliko sati na ovom lokalitetu palo je čak 150 litara kiše po kvadratnom metru.

- Kroz park prolazi potok "Velika Paklenica" i on je jako nabujao i izlio se iz korita na više dijelova. Zbog toga je došlo do većih oštećenja na pješačkim stazama unutar parka. Utvrđivali smo štetu i pokušavamo učiniti sve što je u našoj moći. No, sada je još uvijek kiša i velika bujica, pa ne možemo adekvatno reagirati na ove ekstremne vremenske neprilike. Tijekom sljedećeg tjedna ćemo pristupiti sanaciji i obnovi oštećenih pješačkih staza - rekla je Natalija Andačić, ravnateljica Nacionalnog parka Paklenica, za Dalmaciju danas.

Štetu je za sada teško procijeniti, a sanacija će biti izazovna.

- Na pojedinim dijelovima je oštećena pješačka staza koja je stara više od 90 godina. Problem je što će se prilikom sanacije trebati ručno nositi materijal jer su na tom području strogo zabranjena vozila i ne smije se prometovati. Staza je jako stara i vrijedna, a ovakav vremenski ekstrem još nismo doživjeli. Ovako nešto nama je do sada nepoznato - zaključila je Andačić.

DHMZ je za cijelu Hrvatsku upalio žuti meteoalarm zbog kiše i grmljavinskog nevremena, a najgore je u Riječkoj regiji za koju je izdano narančasto upozorenje. Velike količine oborina izazvale su poplave u Malinskoj, Crikvenici i Novom Vinodolskom te na Krku. Zbog kiše je porastao i vodostaj Zrmanje pa su za poplavu od jučer pripravni u Obrovcu.

