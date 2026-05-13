Pogledajte dramatičnu snimku požara na Visu! Vatra se širila, morali su isključiti dalekovod

Noćas iza jedan sat izbio je požar na području odlagališta otpada na otoku Vis, a na teren su odmah izišli pripadnici DVD-a Vis, piše Slobodna Dalmacija. Prema informacijama Centra 112, dojava o požaru zaprimljena je u 1.07, nakon čega je utvrđeno da gori deponij za otpad. Vatrogasci su ubrzo započeli intervenciju na požarištu.

Zbog sigurnosti vatrogasaca i mogućnosti širenja požara, u 1.30 zatraženo je iskapčanje dalekovoda koji prolazi područjem požarišta, o čemu je obaviještena Elektrodistribucija.

Petnaest minuta kasnije, u 1.45, isključen je 35-kilovoltni dalekovod koji vodi od uvale Stenjalo prema gradu Visu.