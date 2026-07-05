Buknuo požar kod Trogira: Gori blizu kuća, na terenu kanaderi!

Ugroženo je bilo nekoliko kuća, požar je još uvijek aktivan, potvrdili su nam iz DVD-a Marina o požaru koji je u nedjelju poslijepodne buknuo na području Vinišća, u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Dojava o požaru je zaprimljena malo iza 15 sati a na teren su upućene snage Operativnog područja Trogir.

- Iz zraka djeluje jedan Air Tractor koji je preusmjeren sa zadaće protupožarnog izviđanje, a upućena su i dva kanadera - rekli su iz Hrvatske vatrogasne zajednice.

Prema dostupnim informacijama gori trava, nisko raslinje i borova šuma u blizini kuća.

- Požar je aktivan, na terenu smo - rekli su nam kratko iz DVD-a Marina.