Gori trava, nisko raslinje i borova šuma u blizini kuća, objavili su vatrogasci....
VATROGASCI NA TERENU
Buknuo požar kod Trogira: Gori blizu kuća, na terenu kanaderi!
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Ugroženo je bilo nekoliko kuća, požar je još uvijek aktivan, potvrdili su nam iz DVD-a Marina o požaru koji je u nedjelju poslijepodne buknuo na području Vinišća, u Splitsko-dalmatinskoj županiji.
Dojava o požaru je zaprimljena malo iza 15 sati a na teren su upućene snage Operativnog područja Trogir.
- Iz zraka djeluje jedan Air Tractor koji je preusmjeren sa zadaće protupožarnog izviđanje, a upućena su i dva kanadera - rekli su iz Hrvatske vatrogasne zajednice.
Prema dostupnim informacijama gori trava, nisko raslinje i borova šuma u blizini kuća.
- Požar je aktivan, na terenu smo - rekli su nam kratko iz DVD-a Marina.
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