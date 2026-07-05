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VATROGASCI NA TERENU

Buknuo požar kod Trogira: Gori blizu kuća, na terenu kanaderi!

Piše Luka Safundžić,
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Buknuo požar kod Trogira: Gori blizu kuća, na terenu kanaderi!
ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA | Foto: Ivo Cagalj/Pixsell
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Gori trava, nisko raslinje i borova šuma u blizini kuća, objavili su vatrogasci....

Ugroženo je bilo nekoliko kuća, požar je još uvijek aktivan, potvrdili su nam iz DVD-a Marina o požaru koji je u nedjelju poslijepodne buknuo na području Vinišća, u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Dojava o požaru je zaprimljena malo iza 15 sati a na teren su upućene snage Operativnog područja Trogir. 

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- Iz zraka djeluje jedan Air Tractor koji je preusmjeren sa zadaće protupožarnog izviđanje, a upućena su i dva kanadera - rekli su iz Hrvatske vatrogasne zajednice. 

Prema dostupnim informacijama gori trava, nisko raslinje i borova šuma u blizini kuća. 

- Požar je aktivan, na terenu smo - rekli su nam kratko iz DVD-a Marina. 

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