Buktinja je došla i do vile šefa Hrvatskih cesta! 'Cijelu noć sam gasio, susjedi su ostali bez kuća'

Gasio sam cijelu noć, nemojte me sada. Susjedima su izgorjele kuće, kratko nam je napisao predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir nakon što smo doznali da je u velikom požaru na omiškom području ugrožena i Villa Pokora, kuća njegove obitelji u Stanićima.

Iza te kratke poruke ostala je noć provedena u borbi s vatrom, uz ljude koji su pokušavali spasiti domove i imovinu. Budimir u tom trenutku nije želio govoriti o vlastitoj kući. U prvi je plan stavio susjede koji su u vatrenoj stihiji prošli mnogo gore.

Posljedice požara kod Omiša | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Prema prizoru nakon požara, Villa Pokora ostala je očuvana, ali vatra je prošla neposredno uz objekt. Iza kuće vidi se veliko opožareno područje, dok su padina i vegetacija u neposrednoj blizini potpuno pocrnjele. Tragovi požara jasno su vidljivi na okolnom raslinju.

Fotografija posebno pokazuje koliko se požar približio stambenim objektima. Vatrogasci su tijekom noći, kako je ranije izvijestio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, vodili doslovno borbu za svaku kuću. Snimka kuće obitelji Ivice Budimira zorno pokazuje koliko je malo nedostajalo da vatra zahvati i taj objekt. Samo nekoliko desetaka metara dalje ostali su pepeo, nagorjela vegetacija i crna opožarena padina.