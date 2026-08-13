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STRAVIČNI PRIZORI

BUKTINJA KOD ROGOZNICE Zatvorili magistralu zbog požara: 'Posvuda je pepeo'

Nekoliko požara zahvatilo je hrvatsku obalu u četvrtak navečer. Gori u naselju Pogreben kod Primoštena te na predjelu Kovča u Vodičkom zaleđu, kao i na Omiškoj rivijeri te kod Mimica na otoku Braču. Velik požar izbio je i u mjestu Lokva Rogoznica, i to vrlo blizu ceste te je tamo na Jadranskoj magistrali (DC8) zbog požara prekinut promet. - Vozile smo iz Omiša, vraćale smo se kući i doslovno smo prošle kroz požar. Posvuda je bilo pepela i žara, baš katastrofa. Mislim da smo zadnje koje smo prošle, odmah nakon nas su zatvorili cestu - kaže nam čitateljica koja nam je poslala snimke iz Lokve Rogoznice.

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Požari na priobalju VIDEO
Požari na priobalju | Video: Čitatelj 24sata
UOČI ŽALGIRISA

VIDEO Poljud počastio Livaju ovacijama, Garciju zvižducima!

POLJUD - Ništa novo kad je pitanje za koga su navijači Hajduka u odnosu Gonzala Garcije i Marka Livaje. Iako je kapetana stavio u prvih 11, opet su Urugvajca počastili zvižducima uoči uzvrata protiv Žalgirisa, a veliki pljesak dobio je napadač, kao i ljetno pojačanje Marin Šotiček

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Atmosfera na Poljudu VIDEO
Atmosfera na Poljudu | Video: Tomislav Gabelić/24sata
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi 24sata': 'Cure' novi detalji ekološke katastrofe na području Gospića

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Bojane Mrvoš: Uskok sumnja da je zločinačka organizacija odložila 37 i pol tisuća tona opasnog plastičnog i medicinskog otpada u Gospiću, Senju, Varaždinu i Benkovcu, Hrvatski zavod za javno zdravstvo uzorkovao je vodu Ličko senjske županije i zaključio da su svi uzroci ispravni, i dalje traje potraga za jednim Portugalcem kod Senja, nuklearke u Europi imaju problema zbog suše, 265 u potresu u Kolumbiji...

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Gledajte '240 sekundi 24sata': 'Cure' novi detalji ekološke katastrofe na području Gospića VIDEO
Gledajte '240 sekundi 24sata': 'Cure' novi detalji ekološke katastrofe na području Gospića | Video: 24sata/Video
SPORTSKI TURNIR

VIDEO Volodimir Zelenski se okušao u sportskim aktivnostima s veteranima

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski posjetio je u četvrtak sportski turnir za vojno osoblje, veterane i osobe s invaliditetom u gradu Ivano-Frankivsku na zapadu Ukrajine. Na videu se vidi Zelenskog kako igra stolni tenis, gađa iz luka i diže utege.

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Zelenski se okušao u raznim sportovima VIDEO
Zelenski se okušao u raznim sportovima | Video: 24sata/Reuters
BORBA TRAJE SATIMA

U SRCU BUKTINJE Pogledajte snimku supetarskih vatrogasaca

Satima traje borba s ogromnom buktinjom na Braču. Supetarski vatrogasci objavili su snimku iz vozila usred požara koji je buknuo oko 2.30 sati. Više od 100 vatrogasaca je na terenu, a iz zraka pomoć pružaju četiri kanadera

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Požar trave, niskog raslinja i šume na Braču VIDEO
Požar trave, niskog raslinja i šume na Braču | Video: Hrvatska vatrogasna zajednica
SVE SNAGE NA TERENU

DRAMATIČNE SNIMKE S BRAČA Ogromni požar gase 4 kanadera

Vatrogasci su oko pola 3 dobili dojavu o požaru kod Pučišća, a radi se o požaru trave, raslinja i šume na teško pristupačnom terenu. Više od 100 vatrogasasca bori se s buktinjom, a pomažu i četiri kanadera

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Požar na Braču VIDEO
Požar na Braču | Video: čitatelj/24sata

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