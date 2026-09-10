BUKTINJA U KRALJEVICI Planula brodica, požar se proširio na druge: 'Širi se gusti crni dim!'

Buknuo je požar brodice kod Rijeke, brzo se proširio, rekao nam je čitatelj koji nam je poslao snimku strašnog požara u mjestu Kraljevica kod Rijeke.

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Pokretanje videa... VIDEO Požar u uvali Scott | Video: 24sata Video

Požar u Uvali Scott nam je potvrdila i primorsko-goranska policija. Dodaju kako su dojavu zaprimili oko 13:15 sati te da su sve žurne službe na terenu.

Foto: Čitatelj 24sata

- Širi se gusti dim. Vatrogascima je teško gasiti zbog terena - dodao je čitatelj.