BUKTINJA U ZAGREBU Aparat za gašenje eksplodirao, jedan vatrogasac-zaštitar u bolnici...

Jedan zaštitar-vatrogasac ozlijeđen je u srijedu navečer dok je pokušavao ugasiti požar u prostorijama tvrtke Cromos boja i lakova na Radničkoj cesti. Požar su dojavili i na 193 pa je u pomoć stigla i JVP Grada Zagreba.

Kako neslužbeno doznajemo, vatrogasac privatne tvrtke Florijan servis koja ondje čuva objekte, počeo je gasiti požar ormarića punog boja i lakova. Uzeo je veliki aparat za početno gašenje na kotačićima, no kad ga je aktivirao, dio njega je eksplodirao i ozlijedio ga.

Profesionalni vatrogasci ugasili su požar, a Hitna pomoć ozlijeđenoga je prevezla u bolnicu.

Očevid je u tijeku.