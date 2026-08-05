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POŽAR U RADNIČKOJ

BUKTINJA U ZAGREBU Aparat za gašenje eksplodirao, jedan vatrogasac-zaštitar u bolnici...

Piše Bogdan Blotnej, Iva Tomas,
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BUKTINJA U ZAGREBU Aparat za gašenje eksplodirao, jedan vatrogasac-zaštitar u bolnici...
Ilustracija | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
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Požar su u potpunosti ugasili vatrogasci JVP Grada Zagreba, a Hitna pomoć ozlijeđenog muškarca prevezla je u bolnicu

Jedan zaštitar-vatrogasac ozlijeđen je u srijedu navečer dok je pokušavao ugasiti požar u prostorijama tvrtke Cromos boja i lakova na Radničkoj cesti. Požar su dojavili i na 193 pa je u pomoć stigla i JVP Grada Zagreba.

Kako neslužbeno doznajemo, vatrogasac privatne tvrtke Florijan servis koja ondje čuva objekte, počeo je gasiti požar ormarića punog boja i lakova. Uzeo je veliki aparat za početno gašenje na kotačićima, no kad ga je aktivirao, dio njega je eksplodirao i ozlijedio ga.

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Profesionalni vatrogasci ugasili su požar, a Hitna pomoć ozlijeđenoga je prevezla u bolnicu.

Očevid je u tijeku.

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Komentari 2
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