Požar su u potpunosti ugasili vatrogasci JVP Grada Zagreba, a Hitna pomoć ozlijeđenog muškarca prevezla je u bolnicu
POŽAR U RADNIČKOJ
BUKTINJA U ZAGREBU Aparat za gašenje eksplodirao, jedan vatrogasac-zaštitar u bolnici...
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Jedan zaštitar-vatrogasac ozlijeđen je u srijedu navečer dok je pokušavao ugasiti požar u prostorijama tvrtke Cromos boja i lakova na Radničkoj cesti. Požar su dojavili i na 193 pa je u pomoć stigla i JVP Grada Zagreba.
Kako neslužbeno doznajemo, vatrogasac privatne tvrtke Florijan servis koja ondje čuva objekte, počeo je gasiti požar ormarića punog boja i lakova. Uzeo je veliki aparat za početno gašenje na kotačićima, no kad ga je aktivirao, dio njega je eksplodirao i ozlijedio ga.
Profesionalni vatrogasci ugasili su požar, a Hitna pomoć ozlijeđenoga je prevezla u bolnicu.
Očevid je u tijeku.
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