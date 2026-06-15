BUKTINJE U ZAGREBU: U dva podmetnuta požara izgorjeli su auti, jedan je bio ukraden

Zagrebačka policija objavila je detalje dva požara na području grada u kojima su izgorjela dva automobila. Na Zavrtnici je u nedjelju oko 4:35 sati nepoznati počinitelj zapalio kontejner za smeće nakon čega se vatra proširila i na Peugeot 2008 u vlasništvu trgovačkog društva.

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- Obavljenim očevidom utvrđeno je da je požar kontejnera u ulici Zavrtnica izazvan najvjerojatnije djelovanjem otvorenog plamena iz neutvrđenog izvora nakon čega se proširio na parkirani osobni automobil. Kriminalističko istraživanje je u tijeku - navela je policija.

Drugi požar bio je također u nedjelju, ali oko 3 sata u Ulici Vidovec. Izgorio je Volkswagen Transporter, a riječ je o vozilu koje je ukradeno dva dana ranije.

- Obavljenim očevidom utvrđeno je da je požar teretnog automobila izazvan najvjerojatnije djelovanjem otvorenog plamena iz neutvrđenog izvora. Ujedno je očevidom utvrđeno da se radi o teretnom automobilu koji je otuđen između 11. i 12. siječnja na području Dubrave. Visina materijalne štete nije utvrđena, a kriminalističko istraživanje je u tijeku.

