Bulj: Kolinda se ponašala kao Alisa, a Hrvatska se ponizila

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić ni u intervjuu za RTS, nakon dvodnevnog posjeta Hrvatskoj, nije mogao ne spomenuti zastupnika Miru Bulja (Most) koji ga je, kako kaže, "ganjao po trgu pa se zaustavio čim se okrenuo".

Bulj je ispričao kako je to izgledalo u ponedjeljak na Markovom trgu u trenutku kada je Vučić iz Banskih dvora išao prema Saboru na susret s Gordanom Jandrokovićem.

- Krenuo sam prema Vučiću kako bih ga pitao ono za što predsjednica i premijer nisu imali snage, a to je kada će posjetiti Glinu i ispričati se ljudima srpske nacionalnosti na istom mjestu gdje ih je huškao na zločine. No, sigurnosne službe su me zaskočile, odgurnule i odvele do Sabora tako da nisam imao mogućnost postaviti pitanje. Nisu mi dozvolili da izađem iz Sabora dok Vučić nije otišao, a ja sam kao saborski zastupnik osjećao obvezu postaviti to pitanje - kazao je Mostovac koji smatra da je srbijanski predsjednik trebao otići u Glinu i klečati, prvenstveno pred ljudima srpske nacionalnosti.

I dok predsjednica kaže da Vučić s kojim je razgovarala europski Vučić, Bulj poručuje:

- Niti jednom riječju on nije pokazao da je promijenio svoj stav od 1995. godine kad je huškao ljude srpske nacionalnosti da čine zlo. Kad je zapucalo on je kao kukavica podvio rep, kao zadnji kojot i pobjegao u Beograd. To je stara četnička taktika - ustvrdio je Bulj.

Diplomaciji zamjera što se Hrvatska ponizila i što je dozvolila Vučiću da ispadne heroj.

- Predsjednica Kolinda Grabar Kitarović ponašala se kao Alisa u zemlji čudesa, a Vučić kao da je ovo njegov pašaluk Velika Srbija - poručio je.