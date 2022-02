Nakon što su mostovi zastupnici 24. siječnja Saboru predali prikupljene potpise za raspisivanje referenduma, kojim traže ukidanje Covid potvrda i da se donošenje ključnih odluka, koje se tiču ograničavanja temeljnih sloboda, prebaci sa Stožera na Sabor, Odbor za Ustav danas šalje Vladi zaključak kojim i službeno može početi njihovo prebrojavanje i utvrđivanje vjerodostojnosti. Naime, dok je oporba zagovarala da se prebrojavanje potpisa prepusti DIP-u kao neovisnom tijelu, većina je to odbila i odlučila taj posao povjeriti Vladi.

Prihvatili su prijedlog šefa Mosta Bože Petrova da u tome mogu sudjelovati po dva predstavnika svake inicijative, ali ne i da odredi rok u kojem se potpisi trebaju prebrojati.

- Razuman je rok barem onoliko koliko je trebalo inicijativama da prebroje potpise, a to je 30 dana - rekao je na prošlotjednoj sjednici Odbora Petrov dodavši kako je Mostov cilj da se čim prije počne s prebrojavanjem potpisa i što prije organizira referendum.

Prije slanja Vladi, zaključak moraju raspraviti i zastupnici na plenarnoj sjednici. Pa je tako i danas oporba tražila da se odredi rok do kad Vlada može prebrojavati potpise, a ne da to traje unedogled.

Oporba: 'Mora se definirati rok za kontrolu potpisa, a i taj posao bi trebao odraditi DIP, a ne Vlada'

- Čega se bojite? Mislio sam da je Lovre Kuščević nešto najgore, a sada je vidljivo da je radio po nalogu Andreja Plenkovića. Mi smo potpise brojili 30 dana, uz to što su bili praznici i tada ste upozoravali da se dugo broji. Zašto vi niste odredili rok? Koji je interes vas u HDZ-u - pitao je Mostov Miro Bulj naglasivši kako HDZ pljuje narodu u lice odugovlačenjem raspisivanja referenduma.

- Dajte rok i prebrojite to više, predajte DIP-u i dajmo narodu da glasa - poručio je.

Predsjednik Odbora za Ustav HDZ-ov Dražen Bošnjaković istaknuo je kako je sve u skladu i sa dosadašnjom praksom.

- A po prvi put imamo nalog da se omogući građanskim inicijativama da prate proces utvrđivanja broja potpisa i njihove vjerodostojnosti. Rok je ostavljen otvoren s punim povjerenjem da će to biti odrađeno u najkraćem roku - rekao je.

Što se tiče određivanja nekakvog vremenskog okvira u kojem bi Vlada trebala odraditi posao provjere potpisa, oporba je složna. Šef SDP-a Peđa Grbin najavio je podnošenje amandmana da prebrojavanje potpisa više ne daje Vladi nego DIP-u i da se odredi rok u kojem se to mora napraviti.

- Ali iznad svega da se donese odluka o formiranju posebnog tijela koje će vršiti nadzor nad time kako se potpisi broje. Ne smijemo dopustiti da se iza ove inicijative vuku repove. Ova procedura mora biti transparentna i to danas moramo osigurati - poručio je naglasivši kako je ovaj referendum odgovornost Vlade i HDZ-a.

Predsjednik Suverenista Marijan Pavliček istaknuo je kako je Stožer donosio političke, a ne epidemiološke odluke.

- Jedna od najgorih mjera je uvođenje Covid potvrda jer se dokazalo da nije polučila apsolutno nikakav rezultat, o čemu svjedoče svakodnevne brojke o 10.000-15.000 zaraženih dnevno i sve ostale zemlje priznaju da nije imala nikakvog efekta i najavljuju njihovo ukidanje - rekao je pozvavši Vladu da referendum raspiše što prije.

HDZ-ov Marko Pavić naglasio je kako nije istina da zemlje EU ukidaju Covid potvrde.

- Idu s prestankom njihove primjene u određenim dijelovima u kojima su se do sad primjenjivale, a u kojma ih mi nismo ni primjenjivali. U tim zemljama niste mogli izaći na ulicu bez njih, a koliko su u Hrvatskoj bile opravdane govori da smo njima otkrili 120.000 asimptomatskih pozitivnih građana - rekao je.

U ime Kluba Socijaldemokrata i zastupnica Ivana Posavec Krivec je naglasila kako se rokovi moraju definirati.

- Rokovi za predaju potpisa, a isto tako i za njihovu kontrolu, moraju biti precizno definirani kako bi se unaprijed znala pravila igre s jedne i s druge strane. Nejasno nam je i zašto vladajući predlažu da kontrolu vrši Vlada dok novim prijedlogom zakona upravo vi vladajući nudite da u budućnosti o potpisima raspravlja i provjerava ih DIP - poručila je.

Orešković protiv Mosta i vladajućih

Zastupnica Centra Dalija Orešković obrušila se i na Most i na vladajuće.

- Jedina gora stvar od zlouporabe straha od cjepiva radi stjecanja jeftinih političkih bodova, jer treba priznati da je to glavni motiv prikupljanja potpisa i raspisivanja referenduma, je zloupotreba vlasti u režiji HDZ-a. Kako je moguće da je nama danas problem prebrojavanje potpisa nakon što smo se imali prilike uvjeriti u tehničke mogućnosti DIP-a? A mi to predajemo Vladi kojoj više nitko ne vjeruje - istaknula je naglasivši kako HDZ provodi inženjering, čime pokazuje da ne poštuje niti državu, niti institucije, niti opoziciju, a niti građane-.

- Dosta je - poručila je.

'Ne bježite od volje građana'

HDZ-ov Josip Borić uzvratio je kako se vidjelo na izborima prije godinu i pol kome narod vjeruje i tko je na njima pobijedio.

Činjenica jest da u Hrvatskoj postoji želja za održavanjem referenduma, naglasio je zastupnik Domovinskog pokreta Stjepo Bartulica.

- Obzirom da nema roka za kontrolu potpisa, postavlja se pitanje da li HDZ želi odugovlačiti i kupiti vrijeme - rekao je.

Vi ste kao vladajuća većina odredili svim ljudima u Hrvatskoj da moraju u roku od 15 dana prikupiti 400.000 potpisa, a već drugi dan ste počeli cviliti da vam se potpisi donesu na Markov trg, istaknuo je lider Mosta Božo Petrov.

- A što ste vi napravili? Unutar 18 dana niste još odlučili niti kome ćete predati potpise da taj netko nekoga ovlasti da prebroji potpise. Ne bježite od volje građana, oni su vam poslali jasnu poruku - rekao je.

Mostov Ante Kujundžić upitao je vladajuće planiraju li ukinuti Covid potvrde prije eventualnog raspisivanja referenduma.

- Postoji nadležno tijelo koje donosi odluke vezano za to - odgovorio je HDZ-ov Bošnjaković.

'Na čelu Vlade je njihov čovjek, a na čelu DIP-a više nije i zato HDZ, koji želi kontrolirati proces, ne želi da potpise prebrojava DIP, a Vlada upravo to predlaže'

Na kritike iz Mosta o nakaradnom Zakonu o referendumu, podsjetio je kako su dva ministra uprave bila upravo iz Mosta.

- Jeste li svjesni koliko bezobrazno zvuči vaša izjava da je temelj demokracije procedura? Dva puta ste bili ministar, a danas u ime Odbora za Ustav govorite kako nam je potreban novi i kvalitetniji Zakon o referendumu i to zato što postojeći, mijenjan puno puta, nije uredio temeljno pitanje, a to je tko broji potpise - poručila je zastupnica Orešković na što je Bošnjaković rekao kako na tome rade.

- Ali to nije odgovornost samo ove Vlade nego i svih vlada prije - rekao je HDZ-ovac.

Ovo je jedna vrsta talačke krize, smatra SDP-ov Arsen Bauk, inače bivši ministar uprave.

- Vlada sama kaže i to predloži u zakonu da nije dobro da ona broji potpise. Dakle, Vlada ne želi i sada parlamentarna većina ponovno tjera Vladu da mostovci po njoj lupaju jer će zaključiti nešto što se njima neće sviđati. A zašto to radi, a predložili su da bude DIP taj koji broji potpise? Pa zato što je na čelu Vlade njihov čovjek, a na čelu DIP-a više nije i HDZ želi kontrolirati proces - rekao je i upitao predsjednika Odbora za Ustav da li bi bilo protuzakonito da Sabor ovlasti DIP da prebroji potpise.

- DIP je neovisno tijelo, i ni u jednom zakonu nemamo odredbu da bi oni to radili. A da li bi to bilo u skladu sa zakonom ili ne, to ni vi ni ja ne bismo znali dok Ustavni sud ne bi eventualno odlučio o tome - rekao je Bošnjaković poručivši Bauku da je kao ministar uprave to mogao regulirati.

Socijaldemokratu Zvani Brumniću nije jasno kako Bošnjakovića nije sram izaći za govornicu i reći da je Zakon manjkav i da je način na koji se dosad ovaj proces provodio loš.

- Ovo kako se ponašate pokazuje da se bojite onoga što vam narod želi poručiti. Jer preko 400.000 prikupljenih potpisa nije skupljeno samo zbog ova dva referenduma nego zbog poruke koja se želi poslati ovoj Vladi, a to je da je nesposobna upravljati ovim društvom - rekao je.

HDZ-ov Branko Bačić istaknuo je kako novi Zakon o referendumu prošao prvo čitanje te da će u dogledno vrijeme DIP provoditi posao prebrojavanja i kontrole potpisa.

Podsjetimo, Most je više od 800.000 prikupljenih potpisa za obje inicijative Saboru predao u 82 kutije.