Bura nakon Thompsonovog koncerta u BiH: 'Djecu odgajaju u ozračju NDH i fašizma'

Dva uzastopna koncerta Marka Perkovića Thompsona u Širokom Brijegu podignula su veliku prašinu u regiji. Dok su tisuće fanova pjevale s popularnim pjevačem, masovno korištenje ustaškog pozdrava "Za dom spremni" te dizanje desnice u zrak izazvali su niz oštrih reakcija međunarodnih diplomata i lokalnih udruženja.

Nerezidentna izraelska veleposlanica za Bosnu i Hercegovinu, Galit Peleg, jasno je osudila isticanje nacističkih i ustaških simbola među publikom. Peleg je izrazila duboku zabrinutost ovakvim ponašanjem te je javno pozvala vlasti u Bosni i Hercegovini da poduzmu konkretne korake protiv veličanja totalitarnih režima. Njezinom glasu pridružio se i predsjednik Židovske općine Mostar, Amir Gross Kabiri, piše Radiosarajevo.ba.

Iako blizak lideru HDZ-a BiH Draganu Čoviću, Kabiri nije štedio kritike, naglasivši da je isticanje ustaške ikonografije neprihvatljivo u suvremenom društvu.

Đulić: "Ovo je udar na ustavni poredak"

Za portal Radiosarajevo.ba, ove događaje komentirao je Sead Đulić, predsjednik Saveza antifašista i boraca narodnooslobodilačkog rata (SABNOR). Đulić ističe kako ovakve scene za Hercegovinu nisu iznenađenje, već dio dugogodišnje tradicije koju on naziva "kontinuiranom ustašizacijom društva".

- Zapravo moramo biti zahvalni organizatoru na ovim koncertima. Godinama upozoravamo na posljedice ovakve politike, ali to ne dolazi do svijesti onih koji bi po zakonu morali reagirati. Ovo 'ustaško sijelo' konačno je mnogima otvorilo oči i ogolilo politiku koja u takvom ozračju odgaja mlade ljude - izjavio je Đulić za Radiosarajevo.ba.

Foto: Denis Kapetanovic

On upozorava da ikonografija s koncerta neodoljivo podsjeća na četrdesete godine prošlog stoljeća i vrijeme NDH. Đulić također napominje da su se nakon koncerata širom Hercegovine pojavili grafiti koji vrijeđaju druge narode i prizivaju obnovu NDH, što smatra izravnim udarom na ustavni poredak Bosne i Hercegovine.

Zahtjev za hitnu reakciju institucija

Predsjednik SABNOR-a kritizira sigurnosne strukture i tužiteljstva jer ignoriraju ove pojave. Prema njegovim riječima, atmosfera s koncerta potvrđuje da su mnogi akteri u funkciji "druge države", nazivajući ih "domaćim izdajnicima".

Foto: Denis Kapetanovic

Đulić je zatražio od Federalnog parlamenta i Parlamentarne skupštine BiH da hitno pokrenu raspravu o fašizmu suvremenog doba. Zahtijeva da država donese jasne zaključke i odredi se prema antifašističkim vrijednostima, poručivši da će u protivnom pozvati građane da se sami izjasne o tome u kakvoj državi žele živjeti.