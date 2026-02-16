Obavijesti

News

Komentari 0
NIZ REAKCIJA

Bura nakon Thompsonovog koncerta u BiH: 'Djecu odgajaju u ozračju NDH i fašizma'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Bura nakon Thompsonovog koncerta u BiH: 'Djecu odgajaju u ozračju NDH i fašizma'
3
Foto: Denis Kapetanovic

Sead Đulić, predsjednik Saveza antifašista i boraca narodnooslobodilačkog rata ističe kako ovakve scene za Hercegovinu nisu iznenađenje, već "kontinuirana ustašizacija društva"

Admiral

Dva uzastopna koncerta Marka Perkovića Thompsona u Širokom Brijegu podignula su veliku prašinu u regiji. Dok su tisuće fanova pjevale s popularnim pjevačem, masovno korištenje ustaškog pozdrava "Za dom spremni" te dizanje desnice u zrak izazvali su niz oštrih reakcija međunarodnih diplomata i lokalnih udruženja.

VELIKI KONCERT Thompson zapjevao u Širokom Brijegu: Hrvatske zastave, HOS simboli, evo kako je bilo
Thompson zapjevao u Širokom Brijegu: Hrvatske zastave, HOS simboli, evo kako je bilo

Nerezidentna izraelska veleposlanica za Bosnu i Hercegovinu, Galit Peleg, jasno je osudila isticanje nacističkih i ustaških simbola među publikom. Peleg je izrazila duboku zabrinutost ovakvim ponašanjem te je javno pozvala vlasti u Bosni i Hercegovini da poduzmu konkretne korake protiv veličanja totalitarnih režima. Njezinom glasu pridružio se i predsjednik Židovske općine Mostar, Amir Gross Kabiri, piše Radiosarajevo.ba.

Iako blizak lideru HDZ-a BiH Draganu Čoviću, Kabiri nije štedio kritike, naglasivši da je isticanje ustaške ikonografije neprihvatljivo u suvremenom društvu.

Đulić: "Ovo je udar na ustavni poredak"

Za portal Radiosarajevo.ba, ove događaje komentirao je Sead Đulić, predsjednik Saveza antifašista i boraca narodnooslobodilačkog rata (SABNOR). Đulić ističe kako ovakve scene za Hercegovinu nisu iznenađenje, već dio dugogodišnje tradicije koju on naziva "kontinuiranom ustašizacijom društva".

STIŽU OSUDE Veleposlanica Izraela za BiH reagirala zbog Thompsona: 'Mladi slave uz nazi pozdrav...'
Veleposlanica Izraela za BiH reagirala zbog Thompsona: 'Mladi slave uz nazi pozdrav...'

- Zapravo moramo biti zahvalni organizatoru na ovim koncertima. Godinama upozoravamo na posljedice ovakve politike, ali to ne dolazi do svijesti onih koji bi po zakonu morali reagirati. Ovo 'ustaško sijelo' konačno je mnogima otvorilo oči i ogolilo politiku koja u takvom ozračju odgaja mlade ljude - izjavio je Đulić za Radiosarajevo.ba.

Koncert Marka Perkovića Thompsona u Širokom Brijegu
Foto: Denis Kapetanovic

On upozorava da ikonografija s koncerta neodoljivo podsjeća na četrdesete godine prošlog stoljeća i vrijeme NDH. Đulić također napominje da su se nakon koncerata širom Hercegovine pojavili grafiti koji vrijeđaju druge narode i prizivaju obnovu NDH, što smatra izravnim udarom na ustavni poredak Bosne i Hercegovine.

OBJAVIO JE SNIMKU Pale zaruke na koncertu Marka Perkovića Thompsona u BiH: 'Dogodio se poseban trenutak'
Pale zaruke na koncertu Marka Perkovića Thompsona u BiH: 'Dogodio se poseban trenutak'

Zahtjev za hitnu reakciju institucija

Predsjednik SABNOR-a kritizira sigurnosne strukture i tužiteljstva jer ignoriraju ove pojave. Prema njegovim riječima, atmosfera s koncerta potvrđuje da su mnogi akteri u funkciji "druge države", nazivajući ih "domaćim izdajnicima".

Koncert Marka Perkovića Thompsona u Širokom Brijegu
Foto: Denis Kapetanovic

Đulić je zatražio od Federalnog parlamenta i Parlamentarne skupštine BiH da hitno pokrenu raspravu o fašizmu suvremenog doba. Zahtijeva da država donese jasne zaključke i odredi se prema antifašističkim vrijednostima, poručivši da će u protivnom pozvati građane da se sami izjasne o tome u kakvoj državi žele živjeti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Kaos u Krapini: Pucali u svadbenoj koloni, driftali autom na trgu. Uhitili četvero mladih
POGLEDAJTE SNIMKU

VIDEO Kaos u Krapini: Pucali u svadbenoj koloni, driftali autom na trgu. Uhitili četvero mladih

Sva četvorica će u nedjelju, uz optužni prijedlog biti dovedena na sud, a policija za svakog predlaže novčanu kaznu od 3000 eura zbog narušavanja mira i sigurnosti građana
Dozvole za izvlaštenje protivne zakonu, Kolar ih ne poništava: 'Župan pogoduje investitoru'
POBUNA U ZAGORJU

Dozvole za izvlaštenje protivne zakonu, Kolar ih ne poništava: 'Župan pogoduje investitoru'

Ekskluzivno objavljujemo i dva nalaza Ministarstva koja potvrđuju nezakonitosti, ali daju uvid kako je županija skrivala od građana da im se sprema otimanje čak 1,1 milijuna kvadrata za solarne elektrane
Tisuće izašle na ulice Sarajeva: Pogledajte srceparajuću poruku na mjestu pogibelji mladića (23)
PROSVJED ZBOG TRAMVAJSKE NESREĆE

Tisuće izašle na ulice Sarajeva: Pogledajte srceparajuću poruku na mjestu pogibelji mladića (23)

Stanovnici Sarajeva i danas su izašli na ulice na novi prosvjed nakon teške tramvajske nesreće u kojoj je prošlog tjedna život izgubio 23-godišnji Erdoan Morankić. Okupljeni su nosili razne transparente: "Ne ubija tramvaj, već nemar", "Sigurnost nije luksuz", "Dok ovaj sistem vlada, mladost nam strada"... Sudjelovalo je najmanje 2000 ljudi.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026