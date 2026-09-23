Obavijesti

News

Komentari 0
prozivaju vlast

Bura oko otpada iz Like: SDP i Možemo traže izvanrednu sjednicu Skupštine OBŽ-a

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Bura oko otpada iz Like: SDP i Možemo traže izvanrednu sjednicu Skupštine OBŽ-a
Osijek: Konferencija za medije u prostorijama SDP-a Osijek | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Klub vijećnika SDP-a i Možemo u Osječko-baranjskoj županiji traže hitno sazivanje sjednice kako bi se raspravilo o otpadu iz Like koji se šalje na oporabu u Našice, naglašavajući važnost transparentnosti i zaštite zdravlja građana.

Klub vijećnika SDP-a i Možemo u Skupštini Osječko-baranjske županije (OBŽ) zatražio je u srijedu sazivanje sjednice na kojoj će se raspravljati o postupanju s otpadom iz Like koji Vlada šalje na oporabu u Našice te zatražiti jasni i potpuni odgovori od svih nadležnih. Predsjednica kluba i saborska zastupnica SDP-a Sanja Bježančević u priopćenju ističe kako to nije pitanje političkih boja, ideologija ni stranačkih interesa, već se radi o zdravlju ljudi, zaštiti okoliša i sigurnosti zajednice.

"Upravo zato građani imaju pravo znati što se šalje u Našice, na temelju kojih podataka i analiza je donesena odluka, tko je odgovoran za njezinu provedbu, kakav će se nadzor provoditi i tko će za taj nadzor odgovarati", poručuje Bježančević.

S obzirom da je sazivanje hitne skupštinske sjednice u utorak zatražio i Most, SDP i Možemo ističu kako su spremni stati iza inicijative oporbe za sazivanje izvanredne sjednice i učiniti sve što je u njihovoj mogućnosti da se o tom pitanju raspravlja u Županijskoj skupštini.

STRAH OD NOVOG PROSVJEDA Vlada opet kupuje vrijeme: Oni otrovali, a mi ćemo sve platiti!
Vlada opet kupuje vrijeme: Oni otrovali, a mi ćemo sve platiti!

"Dok građani Našica traže odgovore, slavonski ministar Ivan Anušić šuti, a istodobno je stav županice Nataše Tramišak ostao nejasan i nedosljedan, jer je na nedavnoj sjednici Županijske skupštine prvo izrazila protivljenje, a potom, svega dvadesetak minuta kasnije, branila odluku Vlade".

Kada su u pitanju zdravlje ljudi i zaštita okoliša, nema mjesta političkom nadmetanju ni prebacivanju odgovornosti. Postoji samo odgovornost institucija da građanima daju činjenice, pokažu dokaze i osiguraju nadzor, poručuju iz Kluba vijećnika SDP-a i Možemo.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Srbin poginuo na Oktoberfestu. Detalji su strašni, a svjedoci u šoku: 'Policija traži snimke'
U ZABAVNOM PARKU

Srbin poginuo na Oktoberfestu. Detalji su strašni, a svjedoci u šoku: 'Policija traži snimke'

Kriminalistički istražitelji pokrenuli su opsežnu istragu kako bi precizno utvrdili slijed događaja i otkrili razlog zbog kojeg je radnik osiguranja uopće odlučio ući u strogo zabranjenu zonu...
LUDO VRIJEME Ma kakve jakne, evo nam babljeg ljeta: Kod nas temperature opet idu do 30 °C!
TOPLINSKA KUPOLA

LUDO VRIJEME Ma kakve jakne, evo nam babljeg ljeta: Kod nas temperature opet idu do 30 °C!

Temperature bi krajem rujna u Hrvatskoj mogle dosegnuti i 30 stupnjeva. Sve bi se moglo protegnuti i na prvu polovinu listopada
Horvatinčićeve jezovite nesreće: Naletio je na majku i kćer, žena umire u Hitnoj, a on samo ode...
TAJKUNOV KRVAVI TRAG

Horvatinčićeve jezovite nesreće: Naletio je na majku i kćer, žena umire u Hitnoj, a on samo ode...

Teško ozlijeđene pješakinje koje je pokosio na Staroj zagorskoj samo je ovlaš pogledao onako bespomoćne i raskrvavljene te se dao se u bijeg. Nije pozvao Hitnu ni policiju. Rekao je da se bojao krvi...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026