Bura oko otpada iz Like: SDP i Možemo traže izvanrednu sjednicu Skupštine OBŽ-a

Klub vijećnika SDP-a i Možemo u Skupštini Osječko-baranjske županije (OBŽ) zatražio je u srijedu sazivanje sjednice na kojoj će se raspravljati o postupanju s otpadom iz Like koji Vlada šalje na oporabu u Našice te zatražiti jasni i potpuni odgovori od svih nadležnih. Predsjednica kluba i saborska zastupnica SDP-a Sanja Bježančević u priopćenju ističe kako to nije pitanje političkih boja, ideologija ni stranačkih interesa, već se radi o zdravlju ljudi, zaštiti okoliša i sigurnosti zajednice.

"Upravo zato građani imaju pravo znati što se šalje u Našice, na temelju kojih podataka i analiza je donesena odluka, tko je odgovoran za njezinu provedbu, kakav će se nadzor provoditi i tko će za taj nadzor odgovarati", poručuje Bježančević.

S obzirom da je sazivanje hitne skupštinske sjednice u utorak zatražio i Most, SDP i Možemo ističu kako su spremni stati iza inicijative oporbe za sazivanje izvanredne sjednice i učiniti sve što je u njihovoj mogućnosti da se o tom pitanju raspravlja u Županijskoj skupštini.

"Dok građani Našica traže odgovore, slavonski ministar Ivan Anušić šuti, a istodobno je stav županice Nataše Tramišak ostao nejasan i nedosljedan, jer je na nedavnoj sjednici Županijske skupštine prvo izrazila protivljenje, a potom, svega dvadesetak minuta kasnije, branila odluku Vlade".

Kada su u pitanju zdravlje ljudi i zaštita okoliša, nema mjesta političkom nadmetanju ni prebacivanju odgovornosti. Postoji samo odgovornost institucija da građanima daju činjenice, pokažu dokaze i osiguraju nadzor, poručuju iz Kluba vijećnika SDP-a i Možemo.