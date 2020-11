Vjetar slab i umjeren sjeveroisto\u010dni, na udare ponegdje jak, ponajprije u gorju. Na Jadranu umjerena i jaka bura, na udare olujna, a podno Velebita i orkanska. Temperatura zraka u ve\u0107em dijelu unutra\u0161njosti uglavnom od 4 do 9 stupnjeva Celzijusovih, u unutra\u0161njosti Dalmacije i Istre najvi\u0161a dnevna izme\u0111u 9 i 13, a na Jadranu od 12 do 17 stupnjeva.

<p>Bit će umjereno i pretežno oblačno, povremena kiša uglavnom u unutrašnjosti te na dijelu sjevernog Jadrana i to glavninom prijepodne, a u višem gorju mogući su susnježica i snijeg, prema večeri postupno kidanje naoblake sa zapada, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za petak.</p><p>Na Zavižani i Platku snijeg već pada.</p><p>Vjetar slab i umjeren sjeveroistočni, na udare ponegdje jak, ponajprije u gorju. Na Jadranu umjerena i jaka bura, na udare olujna, a podno Velebita i orkanska. Temperatura zraka u većem dijelu unutrašnjosti uglavnom od 4 do 9 stupnjeva Celzijusovih, u unutrašnjosti Dalmacije i Istre najviša dnevna između 9 i 13, a na Jadranu od 12 do 17 stupnjeva.</p><p>Zbog olujnog vjetra za sav promet zatvoreni su: autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje (obilazak je državnim cestama DC50 i DC27 preko Gračaca, Obrovca i Karina), Jadranska magistrala (DC8) između Karlobaga i Svete Marije Magdalene, DC54 Maslenica-Zaton Obrovački i Paški most.</p><p>Samo za osobna vozila otvorene su: autocesta A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Delnice i Kikovica (obilazak za ostale skupine vozila je državnom cestom DC3 kroz Gorski kotar); autocesta A7 između čvorova Draga i Šmrika; Jadranska magistrala (DC8) između Bakra i Karlobaga, izvijestio je u u petak ujutro Hrvatski autoklub (HAK).</p><p>Zabrana je prometa za autobuse na kat, motocikle, vozila s kamp prikolicama, dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I.i II.skupina vozila) na lokalnoj cesti LC58107 Križišće-Kraljevica.</p><p>Na Krčkom mostu zabrana je prometa za I. skupinu vozila: motocikli, prikolice za stanovanje, kamp prikolice s tri ili više osovina, kombi vozila visine preko 1,9 m, autobusi na kat i autobusi duplih osovina koji vuku prikolicu, osobna vozila koja vuku malu prikolicu sa jednom osovinom. Molimo korisnike za dodatan oprez. </p><p>Magla smanjuje vidljivost mjestimice u unutrašnjosti. Kolnici su mokri te vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Mogući su odroni. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila.</p><p>Zbog prometne nesreće zatvorena je državna cesta DC3 Čakovec-Štefanec. Obilazak je kroz naselje Ivanovec.</p><p>Zbog povremeno pojačanog prometa i aktualnih kontrola na većini graničnih prijelaza moguća su čekanja u putničkom i teretnom prometu.</p><p>Zbog loših vremenskih uvjeta u prekidu su: trajektne linije Brestova-Porozina, Prizna-Žigljen i Lopar-Valbiska i katamaranske linije Novalja-Rab-Rijeka i Mali Lošinj-Ilovik-Susak-Unije-Cres-Rijeka .</p><p>Zbog najave loših orkanske bure 20. i 21.studenoga neće ploviti brzobrodska linija 9141 Pula-Zadar, a neće ploviti ni na povratnom putovanju Zadar–Pula u nedjelju 22. studenog.</p>