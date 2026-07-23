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ISTRAGA USKOK-A

BURAN DAN U HOO-u Krajač tvrdi da ne brine i da je on samo svjedok: 'Izvidi su u tijeku...'

Piše Laura Šiprak, Veronika Miloševski,
Čitanje članka: 3 min
BURAN DAN U HOO-u Krajač tvrdi da ne brine i da je on samo svjedok: 'Izvidi su u tijeku...'
Zagreb: Siniša Krajač izlazi iz zgrade HOO-a sa USKOK-ovim istražiteljima | Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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Na pitanje je li svoja saznanja već podijelio s Uskokom, naglasio je da ne može otkrivati detalje dok je postupak u tijeku

Glavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora, Siniša Krajač, potvrdio je medijima da je policija u četvrrak ujutro provela izvide na njegovoj adresi. Riječ je o proširenju istrage Uskoka u kojoj Krajač, kako sam tvrdi, sudjeluje isključivo kao svjedok. 

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Siniša Krajač VIDEO
Siniša Krajač | Video: 24sata

Krajač je pred novinarima objasnio da je posjet policije povezan s istragom koja je već poznata javnosti.

​- Policija je imala izvide i ono što i čitate po medijima i ono što znate od prije, tako je i sada - kratko je poručio.

Na pitanje je li svoja saznanja već podijelio s USKOK-om, naglasio je da ne može otkrivati detalje dok je postupak u tijeku.

​- Ne bih o ničem dalje govorio previše zato što su to izvidi u tijeku. I onda je teško bilo što drugo reći. Kažem, ne mogu ništa govoriti dok se ne završi proces. Sve ostalo ćete svakako dobiti informacije na vrijeme i pravovaljane informacije čim će se smjeti s time izaći - rekao je Krajač.

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Istraga je proširena na Damira Šegotu, kojeg se tereti za primanje mita kako bi odobravao dodatne isplate Hrvatskom skijaškom savezu. Budući da je Krajač glavni tajnik, novinare je zanimalo jesu li postojale ranije sumnje s obzirom na to da takve isplate, prema pravilnicima, ne mogu proći bez njegovog potpisa.

​- Upravo vam kažem, izvidi su u tijeku i to je sve što, nažalost, mogu danas reći - ponovio je.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Zagreb: USKOK-ovi istražitelji izlaze iz prostorija HOO-a Zagreb: USKOK-ovi istražitelji izlaze iz prostorija HOO-a Zagreb: USKOK-ovi istražitelji izlaze iz prostorija HOO-a
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Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

S obzirom na to da se uskoro, 29. u mjesecu, održavaju izbori u Hrvatskom olimpijskom odboru, postavilo se pitanje hoće li ova afera ugroziti njihov legitimitet.

​- Gledajte, na nama je da te izbore tehnički osiguramo da oni imaju svoj legitimitet i da budu provedeni u skladu sa svim pravilima i propisima i Statutu Hrvatskog olimpijskog odbora. Ne mogu ulaziti u to hoće li ovo utjecati na izbore - kazao je.

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Unatoč činjenici da su mu istražitelji pokucali na vrata u šest ujutro, što je neobično za svjedoka, Krajač tvrdi da nije zabrinut da bi i sam mogao biti procesuiran.

​- Ne, uopće ne. Pa nisam znao da sam... to, presumpcija nevinosti - odgovorio je na pitanje brine li se, a na konstataciju da nije ništa skrivio dodao je rekao je "Ma ne, vidite da nisam".

Zašto su istražitelji došli tako rano, nije želio komentirati.

​- To morate vidjeti s istražnim tijelima - zaključio je kratko.

Podsjećamo, u jutrošnjoj akciji uhićen je direktor olimpijskog programa u Hrvatskom olimpijskom odboru Damir Šegota. Terete ga za primanje mita i pranje novca. Njegovu suprugu terete za pranje novca.

Istražitelji su pokucali i na Krajačeva vrata, ali on nije uhićen...

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