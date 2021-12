Na raspravi u splitskoj gradskoj skupštini došlo je do sukoba između vijećnika, javlja Slobodana Dalmacija. Igor Stanišić okomio se na predsjednika gradskog vijeća Jakova Prkića i vijećnika Igora Skoku. Replicirao mu je Luka Baričić iz Centra.

- Kad tako upirete prstom u moje kolege i bivše stranačke kolege, onda se uozbiljite. Nek vam idući put netko čestita što ste postali gradski vijećnik, da vas zapamte kao gradskog vijećnika, a ne kao sina djevojke bivše ljubavnice, trenutne supruge stranačkog kolege zaposlenog bez potrebnih uvjeta na mjesto posebnog savjetnika županije – upozorio ga je Baričić.

- Vidio sam da je Luka podignuo prst, gestikulirao je prema meni, vjerojatno u želji da me isprovocira. Spominjao je moju majku u kontekstu koji nije primjeren za komunikaciju na ulici, a kamoli na Gradskom vijeću. Smatram da ga je tu trebao Jakov Prkić barem opomenuti. Tako zločestoj osobi je najveća kazna što mora živjeti s tako zločestom osobom kao on sam i ne bih mu davao na važnosti jer ne postoji segment da je on u mom rangu. Želim mu dobro zdravlje i dug život – odgovorio je Stanišić.

Nakon toga za riječ se javio nezavisni vijećnik Ante Franić.

- Činjenica je da je produženi kažiprst jedan od glavnih simbola masonstva, koje ga je, pak, posudilo iz starih poganskih religija, gdje je ovaj prst simbolizirao vezu osobe s "višim silama" (to jest Sotonom). Također, u ritualima crne magije, sam Sotona obično je prikazan s podignutim prstom – izjavio je Franić.

Na početak njegovog izlaganja nasmijali su se dogradonačelnici Antonio Kuzmanić i Bojan Ivošević. U jednom trenutku Franić je dogradonačelnika Ivoševića nazvao luđakom.