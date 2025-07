Burno u sabornici: Lijeva oporba izašla nakon žestoke rasprave

A sve je završilo izlaskom iz sabornice lijeve oporbe koju je na taj korak pozvala Orešković. Učinila je to nakon što je Igor Peternel (DOMINO) kolegama s ljevice poručio "Možete lajati na Mjesec, a mi ćemo i dalje biti Za dom spremni". Pozivam sve kolege, da zbog izrečenog ZDS, izađemo makar na minutu, rekla je Orešković, što je lijeva oporba i prihvatila.

Bilo bi dobro da se nikad ne vratite, poručio im je dok su izlazili Peternelov stranački kolega, Damir Biloglav.

Orešković je u saborskom govoru na slobodnu temu ustvrdila kako su sramotu, koju na subotnjem koncertu MPT nisu vidjeli premijer i njegovi ministri „koji u sami urliču ZDS“, vidjeli Europska komisija i svjetski mediji.

Orešković: Premijer bi se trebao ispričati zbog natpisa na majici MPT

Ponovila je kako je sam koncert "velika sramota za Hrvatsku“, te izjavila kako na Hipodromu, nije bilo 500 tisuća ustaša, ali kako je "ustaša nedvojbeno bilo“.

Ustvrdila je i kako je "incident“ zbog kojega bi se premijer trebao ispričati američkom narodu, natpis na majici MPT.

"To je zatvorski broj Zvonka Bušića, taj čovjek je osuđeni međunarodni terorist. Normalna osoba takvog čovjek ne slavi“, rekla je zastupnica i izazvala niz reakcija.

Da išta znate o Bušiću, to ne bi rekli, uzvratili su joj Biloglav i Nikola Grmoja (Most) koji je naglasio da u Bušiću ima više poštenja i ideala nego u svim sazivima Hrvatskog sabora, te da je on bio čovjek vođen plemenitim idealima borbe za slobodu ljudi proganjanih u Hrvatskoj.

Biloglav dodaje kako je i sudac koji je sudio Bušiću rekao „da zna kako Zvonko nije terorist, ali da se poslužio metodama neprihvatljivim u američkom društvu“.

"Kako vas nije sram, spominjete čovjeka koji u suštini nema veze s terorizmom, kako vas nije sram reći da je koncert sramota“, upitao je Orešković Peternel, spočitnuvši joj da dolazi na Trnjanske kresove, "promovirati i slaviti ubojstva“ te da je kontaminirala instituciju koja se bavi sukobom interesa, koja je zato propala.

Klarić: Samo je idiot na koncertu vidio ustaše

Da je svojom ocjenom o Thomsonovu koncertu uvrijedila 504.000 građana koji su tamo bili, poručio joj je i HDZ-ov Tomislav Klarić. "Samo idiot je tamo vidio ustaše“, rekao joj je i naglasio kako na Hipodromu nije bilo ustaša, nego da je tamo bila hrvatska mladež koja je slavila domoljublje i dom.

"Sramota je zlo koje sikće iz vas, samo egzorcisti mogu istjerati zlo iz vas kako bi postali čista i ponosna zastupnica koja će se ponositi ovako velebnim koncertom“, izjavio je Josip Đakić (HDZ).

Zastupnicima koji na Thompsonov koncert gledaju s prijezirom, Josip Jurčević (NZ) poručuje da je "njihovo zlatno tele Josip Broz Tito, deseti megaubojica u svjetskoj povijesti po znanstvenim istraživanjima“.

I Marin Miletić (Most) konstatira kako od onih koji napadaju HOS nije čuo da kritiziraju Tita, koji je ubijao Hrve, naredio bacanje po jamama bez ikakva suđenja, koji je diktator.

"O tome ekipica šuti, zato jer su u svom srcu duboko komunisti, nariču za svojom Jugom, koja im se, Bogu hvala, nikad se neće vratiti“ rekao je zastupnik.

Ustavni sud je višekratno presudio da je ustaški pozdrav (ZDS) iz NDH protivan ustavu, ustrajala je Urša Raukar Gamulin (Možemo).

Svi vi koji ste prikriveni i neprikriveni apologeti komunističkog sustava, Tita i ostalog, imate neodoljiv fetiš gurati se u ljudska prava i onda s visoka docirate što bi mi ostali smjeli, što ne, što je ustavno, što protuustavno, uzvratio joj je Peternel i poručio: "Možete lajati na Mjesec, a mi ćemo biti i dalje ZDS“!.