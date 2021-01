- Vozači su vozili liniju Split – Osijek. Obojica su ozlijeđeni i nalaze se u bolnicama u Karlovcu i Zagrebu. Možemo reći da su u stanju šoka te nemamo previše informacija od njih. Prije nego su se vraćali iz Splita u Osijeka su vozili liniju 8. siječnja ove godine u Split su stigli 9. siječnja oko 10 sati. Sutradan je bio polazak iz Splita u 19 sati, tako da su imali propisan odmor – rekla je Marina Pandurević, glasnogovornica APP-a Požega.

Pogledajte video: Autobus se prevrnuo na A1

Naime. autobus APP Požega prevrnuo se kod Jastrebarskog u smjeru Zagreba u 2.22 sati. Ozlijeđena su dva vozača i šest putnika. U autobusu je ukupno bilo 13 putnika.

Pandurović je istaknula i kako su u stalnom kontaktu i s putnicima, posebno ozlijeđenima.

– Dogovaramo se na koji način da im dostavimo njihovu prtljagu koja je ostala u autobusu. O njihovim ozljedama za sada nemamo informaciju, jer to je u nadležnosti liječnika, kao i tome kako je došlo do nesreće, to još uvijek utvrđuje policija – rekla je Marina Pandurević.